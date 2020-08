Exploze chemikálií v Bejrútu je do počtu obětí šestá nejhorší za sto let

Exploze chemikálií v libanonském Bejrútu je s více než 100 mrtvými šestá co do počtu obětí za posledních sto let. Přinášíme výběr největších neštěstí. Při největším podobném neštěstí zemřelo v roce 1947 téměř šest stovek lidí.