Soudce Juan Carlos Peinado nařídil Gómezové, aby odevzdala cestovní doklady a dvakrát měsíčně se hlásila úřadům, dokud nebude vynesen rozsudek. Všechny hraniční přechody a civilní i vojenská letiště obdrží příslušné pokyny, aby bylo jisté, že Gómezová zákaz neporuší, uvedl soud.
V dubnu soudce Peinado obvinil premiérovu manželku ze zpronevěry, zneužívání vlivu, korupce v obchodních transakcích a podvodu.
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Vyšetřování zahájil soudce v dubnu 2024, aby zjistil, zda Gómezová zneužila svého postavení manželky premiéra k soukromému prospěchu, což ona i její manžel popírají.
Případ se týká zřízení profesury pro Gómezovou na univerzitě v Madridu a také podezření ze zneužití veřejných zdrojů a osobních konexí k prosazování soukromých zájmů.
Vyšetřování začalo na základě stížnosti podané protikorupční skupinou napojenou na krajní pravici. Když v dubnu 2024 začalo vyšetřování Gómezové, premiér Sánchez na několik dní dočasně pozastavil plnění svých veřejných povinností, aby zvážil, zda ve funkci setrvá.
Gómezová vždy jakékoli provinění popírala a premiér Sánchez obvinění proti své manželce odmítl a označil je za pokus pravice o destabilizaci jeho vlády.
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Sánchezova Španělská dělnická socialistická strana (PSOE) čelí v poslední době několika aférám. Kvůli podezření z kupčení s vlivem má stanout před soudem i Sánchezův bratr David.
Sánchez, který se dostal k moci v roce 2018 po pádu vlády konzervativní Lidové strany, zapletené do korupčních skandálů, prohlásil, že zůstane v čele vlády i přes vzrůstající počet obvinění v jeho nejbližším okolí.
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29. dubna 2024