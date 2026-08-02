„Jsme slavnější než Ježíš.“ Lennonovi ujel jazyk a Amerika pálila desky Beatles

Čtveřice z Liverpoolu je na vrcholu popularity. V lednu 1966 obdrží deset nominací na cenu Grammy a opět ji čeká světové turné. Manažer kapely Brian Epstein triumfálně oznamuje, že vystoupí v Německu, na Filipínách, v Japonsku a USA. Kapela do světa vyrazila poprvé o dva roky dříve a od té doby se vezla na frenetickém kolotoči beatlemánie.
Ještě před startem turné v Německu se však dočkala dlouho očekávané pauzy, kterou pětadvacetiletý Lennon využil ke studiu náboženství.
V reflektivním stavu ho zastihla mladá a talentovaná novinářka Maureen Cleaveová. Ke kapele měla blízko a obzvlášť dobře vycházela právě s Lennonem. „Táhlo nás to k novinářům, kteří byli lepší než průměr. Mohli jsme s nimi mluvit a necítili jsme se jako hloupé rock’n’rollové hvězdičky,“ líčil později Paul McCartney.
Absolventka Oxfordu před začátkem turné sepsala portrét každého člena kapely. Lennona navštívila v jeho domově na londýnském předměstí, který obýval spolu se svou ženou Cynthií a malým synem Julianem.
„Křesťanství pomine. Zmizí a zmenší se. O tom nemusíme debatovat. Mám pravdu, prokáže se to. Teď jsme populárnější než Ježíš. Nevím, jestli dřív zmizí rock’n’roll, nebo křesťanství. Ježíš byl fajn, ale jeho učedníci byli hloupí a obyčejní. Jejich překrucování mi kazí křesťanství,“ svěřil se Maureen. Reagoval tak především na pokles popularity Anglikánské církve, kterou Britové vnímali jako zkostnatělou a zastaralou instituci.
Lennonovo rozjímání nad úpadkem křesťanství by nejspíš zapadlo, nebýt magazínu pro mládež Datebook. Americký liberální časopis připravil k vydání v USA všechna interview s „brouky“ a opatřil je provokativními titulky. „Nevím, co zmizí první – jestli rock’n’roll, nebo křesťanství,“ přečetli si Američané na titulní straně.
Editor v červenci toto vydání rozeslal rozhlasovým stanicím na americkém Jihu. Tedy do světa konzervativního protestantismu, kterému se dodnes říká Biblický pás. Do té doby to tam Beatles měli relativně dobré: uhlazení chlapci představovali přijatelnou alternativu k hříšnému Elvisovi. „Mladá děvčata mohou tuto anglickou skupinu bezpečně obdivovat. Nemají v sobě nic z hrozivých vlastností, které představuje Presley. Chybí u nich sexualita a agresivita,“ domníval se sociolog David Riesman.
Jenže Lennonovo rozjímání image hodných hochů zničilo.
Beatles hrát nebudeme
Článek se dostal až k dvojici diskžokejů z lokální alabamské rozhlasové stanice WAQY. „To je konec. Beatles už hrát nebudu,“ rozčílil se Tommy Charles při čtení Lennonových myšlenek. Poslední červencový den roku 1966 v živém vysílání s kolegou Dougem Laytonem oznámili, že kapelu budou bojkotovat.
Posluchače zároveň vyzvali, aby nahrávky kapely vyhodili nebo spálili. Charles v následujících dnech výzvu opakoval každou hodinu. „Cítili jsme, že musíme něco udělat, aby jim podobné věci neprocházely. Ten výrok byl absurdní a svatokrádežný,“ doplnil Charles později.
Výzva se konzervativním Jihem šířila jako oheň. „Následky byly zejména v Biblickém pásu velké. Na Jihu si na nás smlsli,“ vzpomínal George Harrison. Rozhlasové stanice od New Yorku po Utah se k bojkotu připojily a někteří moderátoři ničili ve vysílání desky. V Americe se rozhořely vatry.
Dne 8. srpna uspořádala rozhlasová stanice WAYX z Georgie obří táborák, který místo dřeva živily materiály Beatles. Tehdy také vznikla slavná fotografie, která protestní akce proti britským heretikům dodnes symbolizuje. Vidíme na ní nadšeného chlapce pózujícího s deskou, kterou brzy uchvátí plameny.
„Celé město Waycross za námi stojí,“ pochvalovali si vedoucí pracovníci stanice.
Beatles měli dorazit do Chicaga 12. srpna. Jejich manažer Brian Epstein se pokoušel situaci narychlo vyžehlit, protože propuknutí skandálu se krylo s vydáním sedmého studiového alba Revolver a kontroverze mohly poškodit přijetí nových písní.
Odletěl proto do New Yorku, kde uspořádal tiskovou konferenci. „Lennona náboženství hluboce zajímá. Nechtěl se chlubit slávou Beatles. Jenom poukázal na to, jaký vliv má kapela na mladou generaci,“ vysvětloval. Bál se, že by rozhořčení křesťanští fundamentalisté mohli členům kapely ublížit.
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Samotní Beatles se výzvám k pálení desek vysmáli. „Považovali jsme to za americkou hysterii,“ prohlásil McCartney. Jenže nešlo jen o prudérní Ameriku: protestovalo se i v Jižní Africe nebo ve frankistickém Španělsku.
Lennona k omluvě dohnal až Epstein, který mu po příletu do Chicaga vysvětlil vážnost situace. Hudebník podle svědectví začal vzlykat. „Jak můžu předstoupit před kapelu, když kvůli mému výroku zruší turné? Udělám cokoli,“ prohlásil podle očitých svědectví před manažerem.
„Omlouvám se, že jsem to řekl. Nechtěl jsem být protináboženský. Neříkám, že jsme lepší nebo významnější než Bůh nebo osobnost Ježíše,“ kál se na tiskové konferenci v chicagském hotelu Astor Hotel Towers.
Jenže ani jeho nervózní omluva náboženskou bouři na Jihu neutišila. Ku-klux-klan v Jižní Karolíně uspořádal mohutný táborák, kterému vévodil zapálený kříž. Velký Drak hnutí Bob Scoggin do ohně slavnostně házel nahrávky kapely.
Podobné scény provázely všech čtrnáct zastávek turné. Jekot nadšených fanoušků na vyprodaných koncertech střídaly protesty. V Texasu se po dobu deseti dní pálily všechny materiály související s kapelou a na některých koncertech se objevili členové Ku-klux-klanu.
Jednoho z nás mohli zastřelit
Napětí vyeskalovalo v Memphisu, v nejjižnější zastávce amerického turné. Starosta chtěl koncert zrušit a radnice vydala k přítomnosti Beatles odmítavé stanovisko. „Nejste tu vítaní,“ psalo se v prohlášení.
„Minimálně jeden z vás bude na pódiu zastřelen,“ stálo v anonymní hrozbě, kterou kapela dostala krátce před koncertem. Strach se ještě prohloubil, když byla na stadionu nahlášena bomba, což zdrželo začátek vystoupení.
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Uprostřed koncertu se ozvala hlasitá rána připomínající výstřel. „Podívali jsme se na sebe a mysleli, že jednoho z nás zastřelili,“ líčil děsivé chvíle tiskový mluvčí kapely Tony Barrow. Nakonec se ukázalo, že to byla jen petarda odpálená nezbedným dítětem, ale paranoia už nezmizela.
Turné skončilo na další zastávce v San Francisku. Žádné další už Beatles nepřidali. Zavřeli se do studia, kde také o rok později zplodili své nejslavnější album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Jedinou výjimkou bylo legendární, neohlášené vystoupení na střeše jejich nahrávacího studia v Londýně.
„Kvůli obvinění z ukřižování Ježíše jsem už na žádné další turné nechtěl. Byla to jen lehkovážná poznámka, ale kvůli ní jsem se ocitl mezi Ku-klux-klanem a petardami. Už to bylo nesnesitelné,“ vysvětlil Lennon.
Ke konci koncertování přispělo i zběsilé životní tempo. „Pracovali jsme 24 hodin denně bez pauzy, fanoušci se dobývali do hotelů, šplhali za námi pětadvacet pater po okapových rourách. Kdybychom nezastavili, zblázníme se,“ hájil Ringo Starr rozhodnutí skončit s vystupováním.
Beatles stále patřily mezi nejúspěšnější kapely, fanouškovskou základnu jižanské bouře nerozklížily. I přesto se našel zhrzený obdivovatel, kterého Lennonovy úvahy poznamenaly. Zklamaný křesťan Mark David Chapman nejprve zničil všechny desky Beatles. Později u něj propuklo duševní onemocnění provázené paranoiou. Osmý prosincový den roku 1980 si v New Yorku počkal na Johna Lennona, aby ho zastřelil.