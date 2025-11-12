Vedení britské BBC čelí největší krizi důvěry za poslední roky. Generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová byli donuceni rezignovat poté, co politický tlak odhalil manipulace v pořadu Panorama.
Kauza byla pouze poslední kapkou. Investigativní novinář David Collier už před půlrokem upozornil na jiné závažné porušení pravidel, které otřáslo důvěrou v nestrannost BBC. Odhalil, že dokument britského veřejnoprávního média z Gazy vznikl ve spolupráci s týmem napojeným na Hamás. Vypravěč příběhu byl synem náměstka ministra z tohoto teroristického hnutí.
Pamatuji si, jak jsem vyrůstal, díval se na novináře v televizi a skutečně jsem nevěděl, koho budou volit. Dnes mi ukažte novináře a já vám řeknu, koho volí. Tak by to opravdu být nemělo.