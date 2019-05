Jako agent jsem znal pozlátko Západu, kasá se falešný Putin v pořadu BBC

„Zdravím vás, lidé ze Spojeného království! Jmenuji se Vladimir Putin. Víte, když jsem byl na konci osmdesátek mladý úředník KGB, jako jediný jsem znal zakázané požitky ze Západu: džíny, rokenrol i Terryho Wogana. Dosáhl jsem mnoha vítězství, ale žádné z nich mě neučinilo opravdu šťastným,“ vypráví kreslená postavička před Buckinghamským palácem v Londýně.



V další větě současný ruský prezident neboli „u všech oblíbený zápasník s medvědy a světový silák“ se silným přízvukem prozradí, že už přišel na to, co chce doopravdy.

Nejlepší talkshow v Británii! Právě tento sen mu nyní splní BBC, která ho pustí na svůj druhý kanál. Tam bude mít prezident, byť ve skutečnosti nedobrovolně, svou Show s Vladimirem Putinem v pravidelných časech.

„Dávej si pozor, Grahame Nortone, jdu si pro tebe!“ zahrozí nakonec animovaný Putin svému konkurentovi v oboru. První epizoda je podle amerického deníku The New York Times v plánu na 14. června a zatím vznikly dva pilotní díly o dvanácti minutách.

Prvním hostem, který si na hnědé sedačce popovídal s ruským prezidentem, je Alistair Campbell, bývalý mluvčí britského premiéra Tonyho Blaira. Tomu největší Rus poděkuje za nepořádek, který v politice udělal.

Sama BBC nový pořad na svých stránkách popisuje jako vůbec první, který využívá „digitální 3D karikaturu Putina“. Kreslený prezident se díky tomu může zvednout od stolu a dojít za svými skutečnými hosty na sedačce, vyzpovídat je a pak se opájet potleskem publika ve studiu. „Všechno v reálném čase,“ podotýkají tvůrci.

Kreml podle Rádia Svobodná Evropa uvedl, že se BBC ruského prezidenta ani tamní vlády nezeptala, zda může Putinovu podobu využít. „O Putinovi napsali mnoho knih, nakreslili mnoho karikatur, vytvořili mnoho loutek a kreslených skečů. Putin si však knihy o sobě nečte a na karikatury se nedívá,“ podotkl mluvčí Dmitrij Peskov s tím, že chce hlava Ruska zůstat sama sebou.

Vysmívání se Putinovi pak otevřeně zkritizovala ruská provládní média. Upoutávku na nový pořad BBC zveřejnila také na svém Twitteru, ani tam však příliš pochvalných reakcí nesklidila.

„Nejhorší nápad na světě,“ zní jedna z nich. Další lidé chtějí zpět své koncesionářské poplatky, někteří zase kritizují použitou grafiku „jako z Windows 95“ nebo podle jejich názoru nepovedený ruský přízvuk. „Byl jsem hloupý, když jsem si myslel, že už úroveň BBC nemůže dál klesnout,“ sype si popel na hlavu uživatel George Gergianakis.

A jako „hru s ohněm“ to podle NYT označili i někteří dlouhodobí pozorovatelé ruské politiky. „Putinovi se nikdo příliš nevysmívá a nemyslím si, že se mu to bude líbit. Bilaterálním vztahům (mezi Ruskem a Británií) to samozřejmě nepomůže,“ říká Joanna Szosteková, která na univerzitě v Glasgow přednáší politickou komunikaci.

Dodává, že Show s Vladimirem Putinem bude Moskva nejspíš považovat za produkt politické propagandy, kterou prostřednictvím BBC šíří britská vláda, což jen nahraje Kremlu v jeho kritice „protiruského“ Západu.

Putin už přitom jeden satirický pořad, který se strefoval do jeho osoby, zakázal. Podle serveru The Telegraph se mu v roce 2002 nelíbila loutková show Panáci, ve které tvůrci nevysokého prezidenta vyobrazili jako ošklivého trpaslíka.