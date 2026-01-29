BBC se (už zase) omlouvá Židům. Britskou stanici obviňují z popírání holokaustu

Britská veřejnoprávní stanice BBC | foto: AP

Jiří Sládek
  10:57
Britská veřejnoprávní stanice BBC, dříve považovaná za etalon novinářské etiky, se nestíhá omlouvat za přešlapy. Týkají se třeba účelově upraveného zpravodajství o prezidentu Trumpovi, aktivistického pokrývání blízkovýchodního konfliktu, kde BBC bezmála kopírovala pohled palestinského Hamásu, či jiných antisemitských a transgenderových témat.

Teď se BBC nepříjemně zviditelnila nešťastnou reportáží o úterním Dni památky holokaustu. Nějak se jí vytratilo ze zřetele, že se hrůzná tragédie týkala Židů.

„Co třeba Vánoce a Velikonoce bez zmínky o Ježíšovi?“

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Luxus je pro mě motorka, napsal

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lživé informace, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých...

29. ledna 2026  11:45

IKEA zapoví vstup do obchodů psům. Šíří se falešné oznámení o zákazu dětí

ilustrační snímek

Od 1. února 2026 platí ve všech českých obchodních domech IKEA zákaz vstupu se psy s výjimkou asistenčních a vodicích zvířat. Opatření, které má podle společnosti zajistit vyšší hygienický standard a...

29. ledna 2026  11:40

Na Rakovnicku se převrátila cisterna, tisíce litrů benzinu a nafty z ní unikly i do potoka

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Podle odhadu uniklo přes osm až deset tisíc litrů pohonných látek, převážně nafty. Část se hasičům...

29. ledna 2026,  aktualizováno  11:32

Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řeší desítky nehod

U obce Třebnice na Domažlicku havarovala 4 osobní auta. Jedno z nich skončilo...

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikují dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásí řidiči...

29. ledna 2026  7:49,  aktualizováno  11:31

Policie chce obžalovat tyrana ze Siřemi i další tři lidi, kteří mu pomáhali

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....

Policie navrhla obžalovat muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Obžalovat chce i další tři lidi, kteří mu údajně s vězněním oběti...

29. ledna 2026  10:53,  aktualizováno  11:23

Ve vazbě mě nezlomili, tvrdí bývalý šéf Motola Ludvík. Popsal, jak přišel o zub

Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce hovoří s...

Bývalý ředitel pražské Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík opustil minulý týden vazbu, ve které strávil jedenáct měsíců kvůli obvinění z korupce. Nyní o svém pobytu za mřížemi promluvil.

29. ledna 2026  11:21

Třídy pro piloty dronů či e-sportovce. Jaké neotřelé obory nabízejí střední školy

Ilustrační snímek

Deváťáci si na různých typech středních škol mohou vybírat z téměř 300 studijních oborů. Vedle těch tradičních se objevují i nové. Například v Třemošnici na Chrudimsku otevírají letos poprvé obor...

29. ledna 2026  11:08

Bude film o Melanii propadák? Na první promítání v Británii se prodal jediný lístek

Billboardy v USA k premiéře filmu Melania. (leden 2026)

„Je to film, který musíte vidět.“ Tak v pondělí lobboval americký prezident Donald Trump za snímek o první dámě, který teď v pátek vstupuje do kin. Sleduje Melanii Trumpovou dvacet dní před druhou...

29. ledna 2026  11:08

Běžná kontrola se zvrhla. Agresivní řidič najížděl na celníka, pak ujížděl

Řidič najel autem do celníka, pak ujížděl

Nebezpečného řidiče pronásledovali celníci a policisté u Hradce Králové. Odmítl přistoupit na běžnou silniční kontrolu, naopak do celníka ještě najížděl autem. Pak víc než stovkou ujížděl na Jaroměř...

29. ledna 2026  11:02

RECENZE: Dojatý Michal Pavlíček oslavil sedmdesátku s elánem i pokorou virtuosa

Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)

První ze dvou koncertů k oslavě 70. narozenin pojal jeden z našich absolutně nejlepších kytaristů Michal Pavlíček částečně jako ochutnávku nového alba Na obzoru, které vyjde v únoru, a částečně jako...

29. ledna 2026

Ukážou skutečnou tvář. Úřady v Sýrii zakázaly ženám nosit v práci make-up

Mladé Syřanky během oslav svržení prezidenta Bašára Asada v Damašku (13....

Syrské úřady v západní provincii Latákíja zakázaly zaměstnankyním veřejného sektoru nosit v práci make-up. Rozhodnutí vyvolalo pobouření a řada Syřanů vyjádřila obavy z omezování osobních svobod....

29. ledna 2026  10:48

