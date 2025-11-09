Šéf BBC rezignoval po kritice, že stanice upravila Trumpův projev před útokem na Kapitol

Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová v neděli rezignovali po kritice, která se na stanici snesla kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. BBC čelila kritice za kontroverzní sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci zaútočili na Kapitol ve Washingtonu.
Kritici tvrdili, že způsob, jakým byl projev upraven pro dokument BBC, byl zavádějící a vynechal část, ve které Trump řekl, že chce, aby jeho příznivci demonstrovali pokojně.

Deník The Telegraph v pondělí upozornil na výsledky interního auditu, který sestavil Michael Prescott jako poradce BBC a ve spisu na pochybení upozorňoval. Tlak na vedení BBC od té doby rostl.

Britská BBC má problém. Vyšlo najevo, že před volbami zfalšovala Trumpův projev

Turnessová uvedla, že kontroverze ohledně dokumentu o Trumpovi podle jejích slov dosáhla stadia, který poškozuje BBC a jako šéfka zpravodajství za to nese zodpovědnost.

„Celkově BBC funguje dobře, ale došlo k několika chybám a jako generální ředitel musím převzít konečnou odpovědnost,“ uvedl v dopisu zaměstnancům Davie.

Trump nazval útok na Kapitol dnem lásky. Už nás unavuješ, řekla Harrisová

Dav Trumpových příznivců 6. ledna 2021 vtrhl do Kapitolu, sídla Kongresu USA, v době, když se zde zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020.

V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla pětatřicetiletá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění.

Kapitol je sídlem Kongresu Spojených států.

