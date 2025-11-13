BBC čelí dalšímu obvinění. Omluvila se, finanční náhradu Trumpovi ale odmítá

Autor: ,
  22:22
Britská veřejnoprávní stanice BBC oznámila, že prošetřuje nové obvinění ohledně úpravy projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v dalším ze svých pořadů. Jde o druhé podobné obvinění. BBC se Trumpovi za způsob editace už v jednom pořadu omluvila, odmítla ale požadavek na finanční náhradu.
Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně, když jeho administrativa oznamovala snížení cen léků na hubnutí. (6. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Šéf britské BBC Tim Davie (28. dubna 2022)
Šéf britské BBC Tim Davie na snímku z roku 2012
Útok na Kapitol 6. ledna 2021
Lidé čekající před centrálním vazebním zařízením ve Washingtonu poté, co...
11 fotografií

Britská vysílací společnost se ocitla v největší krizi za poslední desetiletí poté, co se na ni snesla kritika za to, jakým způsobem byl v dokumentárním pořadu Panorama upraven projev Trumpa z 6. ledna 2021, který Trump přednesl před tím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA.

Šéf BBC rezignoval po kritice, že stanice upravila Trumpův projev před útokem na Kapitol

Americký prezident v návaznosti na to pohrozil veřejnoprávní televizi žalobou o jednu miliardu dolarů, pokud se mu nedostane omluvy a finanční náhrady.

„Ačkoliv BBC hluboce lituje způsobu, jakým byl videozáznam editován, silně nesouhlasíme s tím, že existuje základ pro žalobu pro pomluvu,“ uvedla ve čtvrtek BBC v prohlášení. Stanice dále sdělila, že dotyčný díl pořadu Panorama už nebude vysílat. Šéf BBC Samir Shah také poslal osobní dopis Bílému domu, v němž uvedl, že on i celá společnost litují způsobu úpravy Trumpova projevu.

ANALÝZA: Mýtus veřejnoprávní poctivosti padl. Nač je BBC, když neumí být nestranná

Nyní britský deník Daily Telegraph, který i původní zprávu zveřejnil jako první, přinesl informaci, že další pořad BBC s titulem Newsnight také selektivně upravil záběry ze stejného projevu v reportáži vysílané v červnu 2022. Deník uvedl, že úprava v pořadu Newsnight byla podobná pozdější verzi v pořadu Panorama.

„BBC se řídí nejvyššími redakčními standardy,“ uvedl mluvčí BBC v reakci na tuto zprávu s tím, že BBC záležitost vzala vážně a nyní ji prošetřuje.

Pád vedení BBC začal už v Gaze. Odkryl jsem jejich aroganci, říká investigativec

V pondělí se britská veřejnoprávní stanice omluvila za chybnou editaci dokumentu Panorama. BBC v roce 2024 projev sestříhala tak, aby podle kritiků vyvolal dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval. Vnitřní audit stanice na nesrovnalosti upozornil, zpráva z něj se před týdnem dostala do médií a BBC od té doby čelí značnému tlaku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

BBC čelí dalšímu obvinění. Omluvila se, finanční náhradu Trumpovi ale odmítá

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Britská veřejnoprávní stanice BBC oznámila, že prošetřuje nové obvinění ohledně úpravy projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v dalším ze svých pořadů. Jde o druhé podobné obvinění. BBC se...

13. listopadu 2025  22:22

Program koalice nezmění. Babiš promluví o řešení střetu zájmů před jmenováním

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček...

Požadavky prezidenta Petra Pavla, aby do programu možné budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů přibyl postoj k ruské válce proti Ukrajině a k navyšování obranných výdajů, špičky nové koalice odmítly....

13. listopadu 2025  11:30,  aktualizováno  22:10

Teror, co změnil vše. Francie si připomněla útoky islamistů, zavraždili 130 lidí

Paříž si připomíná 10. výročí teroristických útoků, při nichž zahynulo 132 lidí...

Francie si ve čtvrtek připomněla 130 obětí teroristických atentátů ze 13. listopadu 2015 v Paříži. Pietní den zakončila večer hlavní vzpomínková slavnost před pařížskou radnicí, kde se za zvuků...

13. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  21:22

Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13....

V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků...

13. listopadu 2025  20:37

Pád robota pobouřil. Kdy začne zatýkání a popravy? ptá se Putinův propagandista

Ruský televizní moderátor Vladimir Solovjov v Petrohradě (6. června 2024)

Ruský propagandista a hlásná trouba Kremlu Vladimir Solovjov obviňuje generálního ředitele společnosti Aidol Vladimira Vituchina z nekvalitního návrhu humanoidního robota, který během prezentace...

13. listopadu 2025  20:19

Komunistka proti dědicům Pinocheta. V Chile bují zločin a ožívají staré přízraky

Premium
Komunistická kandidátka na prezidentku Chile Jeannette Jaraová (11. listopadu...

Chile v neděli čeká první kolo prezidentských voleb, v nichž se utká komunistická kandidátka s krajně pravicovým synem nacisty, který je obdivovatelem pravicového diktátora Augusta Pinocheta....

13. listopadu 2025

Kolik máte manželek? ptal se syrského prezidenta Trump a postříkal ho kolínskou

Americký prezident Donald Trump a syrský prozatímní prezident Ahmad Šara při...

Americký prezident Donald Trump se v pondělí při jednání v Bílém domě ptal syrského prezidenta Ahmada Šary, kolik má arabský vůdce manželek. Šara odvětil, že má jen jednu manželku. Před tím ho stihl...

13. listopadu 2025  19:14

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

13. listopadu 2025  9:06,  aktualizováno  18:24

Náklady na domácí zdravotní péči stouply. Pojišťovny vyplatily přes pět miliard

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na...

Náklady na domácí zdravotní péči za pět let do loňska stouply více než dvojnásobně, přibývá i pacientů, kteří ji využívají. Loni za ni zdravotní pojišťovny platily 5,5 miliardy, je pro ně levnější...

13. listopadu 2025  18:20

ODS ztratila ekonomickou kompetenci, Antibabiš není cesta, říká Drobil z vedení

Premium
Člen výkonné rady ODS Pavel Drobil z Moravskoslezského kraje.

Podle člena výkonné rady ODS Pavla Drobila z Moravskoslezského kraje by strana měla přestat s programem Antibabiš, měla by co nejdřív ustanovit stínovou vládu a pracovat na programu. O své možné roli...

13. listopadu 2025

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Jsme dobří, dáváme jiným národům víc, než sami bereme, hlásá nový ruský film

Záběr z ruského filmu Dobří sousedé z roku 2025. Vlevo Jevgenij Žigalenkov,...

V Rusku vyšel nový film, který produkce společnosti Star Media představuje jako dojemný rodinný příběh o přátelství, vzájemné podpoře a lásce. Dílo vzniklo pod názvem Dobří sousedé a už se dočkalo i...

13. listopadu 2025  17:41

Ta hudba se mi nelíbí, naštvala se v Rusku tetka v šátku a vytáhla na taxikáře mačetu

Cestující v Samaře vytáhla v taxíku mačetu a vyhrožovala řidiči kvůli hudbě

Přísloví o tom, že řidič tvrdej chleba má, se bohatě naplnilo v ruské Samarské oblasti. Žena, která do auta nastoupila, nejdřív protestovala proti hudbě, která se linula z autorádia. A když ji řidič...

13. listopadu 2025  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.