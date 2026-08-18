„Velká Británie se tímto jednáním stává spolupachatelem a spoluviníkem krvavých zločinů a teroristických útoků,“ uvedlo v prohlášení ruské velvyslanectví ve Velké Británii.
„Činy Londýna budou mít nevyhnutelně důsledky,“ dodala ambasáda s tím, že čím hlubší bude zapojení Londýna do konfliktu, „tím vyšší cenu za to zaplatí“.
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Na moskevský region mířily stovky dronů. Ukrajinci opět zasáhli i sklad Wildberries
Mluvčí britského ministerstva obrany reagoval prohlášením, v němž uvedl, že je Velká Británie „odhodlaná poskytovat Ukrajině vybavení, které potřebuje k obraně proti nelegální invazi (ruského prezidenta Vladimira) Putina“.
„Rusko by nemělo mít žádné pochybnosti o odhodlání této vlády čelit ruské agresi, ať už na Ukrajině, nebo proti Spojenému království a našim spojencům,“ uvedl mluvčí v prohlášení.
Letos v dubnu britské ministerstvo obrany oznámilo, že v rámci svého dosud největšího balíčku pomoci dodá Ukrajině desítky tisíc dronů, včetně útočných zařízení s dlouhým doletem.
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Vpády dronů, panika a jiné provokace. Jak Kreml „testuje“ členské státy NATO
Drony, které vyrobily dvě různé britské společnosti, byly použity na území Ruska při rozsáhlých a úspěšných útocích na vojenské a průmyslové cíle, včetně rafinérií a skladů internetového prodejce Wildberries, napsal zpravodajský server BBC News.
Ukrajina se při útocích opakovaně zaměřila na tuto společnost, známou jako ruská obdoba Amazonu. Tvrdí, že bylo vyřazeno z provozu sedm z deseti největších logistických center společnosti Wildberries. Jedno bylo zasaženo také v noci na úterý.
Nejmenovaný vojenský zdroj stanici BBC potvrdil, že při útocích byly použity britské drony, které údajně způsobily ekonomické škody ve výši více než 35 miliard liber (více než 990 miliard korun).
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Británie dál stojí při Ukrajině, řekl Zelenskému nový premiér Burnham
Rusko zahájilo v únoru 2022 invazi na Ukrajinu a v současné době ovládá přibližně pětinu ukrajinského území. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že k útokům na ruské území, včetně skladu paliva v Rostovské oblasti, byly použity drony využívající britské komponenty a konfigurace.
Varování Moskvy adresované Británii přichází po vlně ukrajinských útoků na Rusko. Při posledních nočních útocích podle ruských úředníků směřovalo k oblasti kolem Moskvy asi 620 dronů. Ruská protivzdušná obrana zničila více než 180 z nich, několik lidí však bylo zraněno, uvedli úředníci.
V sobotu v noci Ukrajina vyslala do Ruska přes 800 dronů, z nichž 600 mířilo na Moskvu, uvedl regionální guvernér, podle nějž ruské hlavní město utrpělo „jeden z nejmasivnějších útoků dronů v nedávné historii“.