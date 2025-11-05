Nic se tím zpětně nezmění, pachatelé se zřejmě nepolepší, ale je určitě dobré vědět, že i ikona veřejnoprávnosti a zvětralý vzor novinářské pravdomluvnosti a objektivity umí lhát, jako když tiskne.
Šlo o Trumpův projev před útokem na Kapitol. Ta událost je ošklivá skvrna na obraze americké politické slušnosti, pokud z něj ještě vůbec něco zbylo, ale teď je také stejnou hanbou na logu BBC.
Ta (ne)šikovně sestříhala pasáže, v nichž Trump před osudovým vpádem do Kapitolu hovoří ke svým příznivcům tak, jako by řekl: „Půjdeme do Kapitolu a já budu s vámi a budeme bojovat. Budeme bojovat jako o život.“
BBC musela přežít těžké ostřelování, když se v souvislosti s odvysílaným pořadem o životě v Gaze ukázalo, že ho moderuje syn vysoce postaveného představitele Hamásu.