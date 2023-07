Obvinění moderátora BBC jsou nesmysl, řekl právník nezletilého

Policie informovala, že o případu ví, ale nevznesla zatím obvinění.

Tvrzení matky, která se ocitla v centru skandálu s moderátorem BBC, jsou „nesmysly“, uvedl právník zastupující mladého člověka. Žena uvedla, že hvězda veřejnoprávní stanice jejímu dítěti za tři roky zaplatila zhruba 35 000 liber (přes 976 000 Kč), čímž financovalo svou závislost na cracku.

Advokát uvedl, že se „nic nevhodného ani nezákonného“ nestalo, a jeho klient zaslal deníku The Sun zprávu, v níž vše popřel, ještě předtím, než list tvrzení zveřejnil.

Deník The Sun o obviněních informoval v pátek. List tvrdí, že viděl důkazy, které potvrzují tvrzení matky.

Podle právníka bylo prohlášení, které matka novinám poskytla, „naprosto mylné a nebyla v něm žádná pravda“. Přesto, dodal právník, noviny pokračovaly v publikování „svého nevhodného článku“.

Právník rovněž uvedl, že zprávy v tisku znamenaly zásah do soukromí, a kritizoval deník The Sun i BBC za to, že se s jeho klientem nespojily. Právník v dopise rovněž tvrdí, že matka a teenager jsou odcizeni.

BBC v neděli uvedla, že jeden ze zaměstnanců byl suspendován, ale neidentifikovala ho. Korporace uvedla, že co nejrychleji pracuje na „zjištění faktů, aby mohla řádně informovat o příslušných dalších krocích“.

Metropolitní policie „vyhodnocuje“ informace od BBC ohledně obvinění vznesených vůči moderátorovi, ale uvedla, že formálně vyšetřování nezahájila.