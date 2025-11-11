Hráz praskla, když se kromě jiného provalilo, že BBC očividně úmyslně sestříhala dvě pasáže z projevu Donalda Trumpa, aby dosáhla vyznění, že nabádá své příznivce k přímému útoku na Kapitol.
Z toho plyne zásadní otázka: Když se ukáže, že jim nemůžete věřit ani zprávu o projevu amerického prezidenta, jak jim můžete obecně věřit jejich další zpravodajství?
Dvěma ředitelům nezlomil vaz jen projev zmanipulovaný v nejhorším stylu komunistické či goebbelsovské propagandy, ale i řada dalších kiksů demonstrujících sešup z cesty, kterou se stanice oficiálně pořád ubírá.