ANALÝZA: Mýtus veřejnoprávní poctivosti padl. Nač je BBC, když neumí být nestranná

Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová rezignovali po kritice, která se na stanici snesla kvůli upravenému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. | foto: koláž iDNES David Votruba

Milan Vodička
Synchronizovaný pád dvou nejvyšších šéfů britské BBC je světovou zprávou, protože tahle značka celosvětově sloužila jako alibi, že veřejnoprávní znamená automaticky poctivý. Teď je císař nahý.

Hráz praskla, když se kromě jiného provalilo, že BBC očividně úmyslně sestříhala dvě pasáže z projevu Donalda Trumpa, aby dosáhla vyznění, že nabádá své příznivce k přímému útoku na Kapitol.

Z toho plyne zásadní otázka: Když se ukáže, že jim nemůžete věřit ani zprávu o projevu amerického prezidenta, jak jim můžete obecně věřit jejich další zpravodajství?

Dvěma ředitelům nezlomil vaz jen projev zmanipulovaný v nejhorším stylu komunistické či goebbelsovské propagandy, ale i řada dalších kiksů demonstrujících sešup z cesty, kterou se stanice oficiálně pořád ubírá.

ANALÝZA: Mýtus veřejnoprávní poctivosti padl. Nač je BBC, když neumí být nestranná

Premium
