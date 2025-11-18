Korespondent: „Zdravím vás z nelegální osady Tel Aviv.“ Takto se strefoval izraelský pořad Erec Nehederet (Úžasná země) před dvěma lety do britské stanice BBC.
Ani necelý měsíc poté, co palestinský Hamás zmasakroval v Izraeli na 1 200 lidí, autoři pořadu naráželi na zpravodajství britské stanice BBC sympatizující s Hamásem a uvádějící zkreslené informace. Rachel v satiře věrohodnost informací Hamásu nezpochybňuje, zatímco informace z amerického Pentagonu komentuje slovy: „Nikdy nemůžeme mít jistotu…“ A na závěr s reportérem dodává: „A stejně za to může Izrael, protože kvůli blokádě Hamás nemá přesné rakety.“
Přidaly se i stížnosti, třeba že BBC odmítala označit bojovníky Hamásu za „teroristy“ a místo toho přijala neutrálnější termín „ozbrojenci“.