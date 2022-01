Nefandíme cancel culture. BBC dá prostor i těm, kteří věří v placatou Zemi

Země je kulatá. Vědí to vědci i všichni, kteří prošli povinnou školní docházkou. Vědí to i v BBC. Ve světě však neustále rostou počty fanoušků konspirační teorie o placaté Zeměkouli, v britské redakci se proto rozhodli, že v rámci novinářské objektivity a plurality názorů musejí zareagovat.

Zástupce BBC David Jordan uvedl, že redakční nestrannost spočívá i v nabízení pohledů, které někteří mohou považovat za urážlivé, a v prosazování svobody slova. „Nehlásíme se ke kultuře rušení, kterou některé skupiny podporují,“ zdůraznil.

„Jestli se to našim členům líbí nebo nelíbí, není podstatné. I oni se toho musí držet a nechat své předsudky za dveřmi redakce. Musí být připraveni slyšet názory, s nimiž třeba osobně nesouhlasí,“ dodal.

Podle listu The Times to řekl sněmovnímu výboru jen pár dní poté, co aktivisté bojující za práva transgender lidí protestovali v Londýně proti zprávám, které považují za bigotní.

Prostor ve vysílání tak mají dostat i lidé, kteří věří vědecky vyvráceným nesmyslům. „Zastánci ploché Země ho nebudou mít tolik jako lidé, kteří věří, že Země je kulatá, ale možná je správné velmi příležitostně vyzpovídat i příznivce placaté Zeměkoule. A pokud by tomu věřilo hodně lidí, pak bychom o tom museli mluvit víc, než tak činíme v současnosti,“ dodal.