Johnson chce zrušit poplatky a omezit BBC. Žijte z předplatného, vzkázal

Pro konzervativce je BBC „zásadním nepřítelem“, psal Cummings už v roce 2004, kdy působil jako ředitel konzervativního think-tanku zvaného New Frontiers Foundation.



V sérii textů na svém blogu tehdy vyzýval ke „konci BBC v současné podobě“ a navrhoval, aby příznivci konzervativců systematicky pracovali na její diskreditaci. Dalším nápadem bylo také to, aby členové vlády přestali chodit do diskusních politických pořadů BBC.

Nyní, o šestnáct let později, už jako hlavní poradce britského premiéra Borise Johnsona, může Cummings se svými plány pokročit. Co bylo začátkem tisíciletí jeho pouhou fantazií, se nyní začíná uvádět do praxe. V Downing Street se pro tento plán používá označení „Operace: Útok“.



O omezení vlivu BBC se v souvislosti s Johnsonem mluví už déle. Ale až nedělní vydání listu The Times přineslo konkrétní podobu, jak by tato „reforma“ veřejnoprávní stanice měla vypadat.

Jejím základním bodem je zrušit dosavadní systém povinných poplatků, které financují tři čtvrtiny chodu BBC. Nahradit by je měl model založený na předplatném. Kdo bude chtít BBC sledovat, stane se předplatitelem, podobně jako to funguje například u televizní služby Netflix.

Sídlo britské mediální společnosti BBC.

To by znamenalo značný výpadek příjmů a nutnost výrazně zeštíhlit dosavadní model vysílání, které nyní zahrnuje 61 rozhlasových a deset televizních stanic. I samo razantní rušení stanic je podle The Sunday Times pro Johnsona důležitým bodem plánu. Omezení se má týkat také webových stránek BBC, které jsou prý „přebujelé“. Stejně tak moderátoři by neměli vydělávat na svém známém jméně a brát honoráře například za vystupování na konferencích.

Jediná výraznější investice se má týkat služby BBC World Service, tedy vysílání do zahraničí. Ta nicméně jako jediná stanice BBC není financována z koncesionářských poplatků, ale z rozpočtu ministerstva zahraničí.

Plán na dalších sedm let

Prvním krokem by mohla být dekriminalizace neplacení poplatků, a to už od roku 2022. Do konce roku 2027, kdy se po deseti letech bude obnovovat platnost zakládací listiny BBC, by pak poplatky mohly být zrušeny zcela.

Současné poplatky jsou 154 liber ročně (4 600 korun) a platí je necelých 26 milionů britských domácností.

„Neděláme si legraci. Musíme přejít na předplatitelský model,“ cituje The Sunday Times vládní zdroj. Johnson má prý jasně v úmyslu udělat „zásadní reformu“.

Tuto „reformu“ má provést John Whittingdale, který v pátek nastoupil jako nový ministr kultury. Johnsonova partnerka Carrie Symondsová dříve působila jako Whittingdalova poradkyně.

Johnson se před předčasnými parlamentními volbami v prosinci odmítl účastnit tradičního předvolebního rozhovoru pro BBC. Také ministři mají od vlády nařízeno nevystupovat v tamních diskusních pořadech.

Přinejmenším v tomto bodě, který zmiňoval před šestnácti lety na svém blogu, už Cummings uspěl.