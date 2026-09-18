Řada uživatelů včetně Strassbergera pod fotografii napsala do příspěvků německé slovo hier (zde). Odborníci použití tohoto výrazu v takovéto souvislosti považují za uctění Hesse, kterého poválečný soud v Norimberku poslal na doživotí za mříže.
Slovem hier uctívali nacisté své padlé hrdiny. Tuto praxi nacisté zavedli v roce 1935 k připomínce svých přívrženců, kteří zahynuli při neúspěšném puči Adolfa Hitlera v roce 1923. Nacisté na svých shromážděních předčítali jména zabitých a dav na každé odpověděl „zde“.
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Třiašedesátiletý Strassberger sdělil stanici BR, že o nacistickém pozadí výrazu nevěděl a že kdyby ho býval znal, nepoužil by ho. BR také uvedla, že jeho komentář pod fotkou Hessova náhrobku byl v době dnešního vydání článku stále dostupný, ačkoli tvrdil, že ho vymazal.
Strassberger, který se v komunálních volbách letos na jaře ucházel o křeslo starosty a který je šéfem frakce AfD v městském zastupitelstvu, nyní může čelit vnitrostranickému vyšetřování. Šéf bavorské organizace AfD Stephan Protschka v minulosti opakovaně prohlašoval, že nebude tolerovat žádné sympatie k nacionálnímu socialismu. Protschka už možné kroky strany nevyloučil, pokud Strassberger neposkytne věrohodné vysvětlení svého komentáře.
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Hess, který po norimberském procesu dostal doživotí, spáchal ve spojeneckém vězení ve Špandavě v Berlíně v roce 1987 v 93 letech sebevraždu. Následně byl pohřben v bavorském Wunsiedelu, kde se jeho hrob stal cílem návštěv neonacistů, především v den výročí Hessova úmrtí 17. srpna, kdy se zde konaly tisícové pochody. Později byl ale jeho hrob zrušen, Hessovy ostatky exhumovány a spáleny a popel rozptýlen do moře.
O AfD, která je nyní v Německu na vrcholu popularity, se zajímají německé tajné služby. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), německá civilní kontrarozvědka, stranu loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. AfD takové hodnocení odmítá a obrátila se kvůli tomu na soud. BfV pak uvedla, že do verdiktu nebude stranu za prokazatelně pravicově extremistickou veřejně označovat.