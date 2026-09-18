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Zastupitel za AfD vzpomínal na nacistu Hesse. Historické souvislosti prý neznal

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  16:55
Lavice obžalovaných. Vlevo si zakrývá obličej Hermann Göring, vedle něj Rudolf...

Lavice obžalovaných. Vlevo si zakrývá obličej Hermann Göring, vedle něj Rudolf Hess. | foto: Museen der Stadt Nürnberg

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Městský zastupitel v bavorském Landshutu za Alternativu pro Německo (AfD) Günter Strassberger se na síti Facebook připojil ke vzpomínce na výročí úmrtí nacistického zločince Rudolfa Hesse. Po zájmu médií písemně sdělil bavorské veřejnoprávní stanici Bayerischer Rundfunk (BR), že svůj komentář vymazal a že neznal jeho historické souvislosti.V létě jistý příznivec krajní pravice, který byl už dříve odsouzen za podněcování nenávisti, zveřejnil na facebooku snímek Hessova náhrobku.

Řada uživatelů včetně Strassbergera pod fotografii napsala do příspěvků německé slovo hier (zde). Odborníci použití tohoto výrazu v takovéto souvislosti považují za uctění Hesse, kterého poválečný soud v Norimberku poslal na doživotí za mříže.

Slovem hier uctívali nacisté své padlé hrdiny. Tuto praxi nacisté zavedli v roce 1935 k připomínce svých přívrženců, kteří zahynuli při neúspěšném puči Adolfa Hitlera v roce 1923. Nacisté na svých shromážděních předčítali jména zabitých a dav na každé odpověděl „zde“.

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Třiašedesátiletý Strassberger sdělil stanici BR, že o nacistickém pozadí výrazu nevěděl a že kdyby ho býval znal, nepoužil by ho. BR také uvedla, že jeho komentář pod fotkou Hessova náhrobku byl v době dnešního vydání článku stále dostupný, ačkoli tvrdil, že ho vymazal.

Strassberger, který se v komunálních volbách letos na jaře ucházel o křeslo starosty a který je šéfem frakce AfD v městském zastupitelstvu, nyní může čelit vnitrostranickému vyšetřování. Šéf bavorské organizace AfD Stephan Protschka v minulosti opakovaně prohlašoval, že nebude tolerovat žádné sympatie k nacionálnímu socialismu. Protschka už možné kroky strany nevyloučil, pokud Strassberger neposkytne věrohodné vysvětlení svého komentáře.

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Hess, který po norimberském procesu dostal doživotí, spáchal ve spojeneckém vězení ve Špandavě v Berlíně v roce 1987 v 93 letech sebevraždu. Následně byl pohřben v bavorském Wunsiedelu, kde se jeho hrob stal cílem návštěv neonacistů, především v den výročí Hessova úmrtí 17. srpna, kdy se zde konaly tisícové pochody. Později byl ale jeho hrob zrušen, Hessovy ostatky exhumovány a spáleny a popel rozptýlen do moře.

O AfD, která je nyní v Německu na vrcholu popularity, se zajímají německé tajné služby. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), německá civilní kontrarozvědka, stranu loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. AfD takové hodnocení odmítá a obrátila se kvůli tomu na soud. BfV pak uvedla, že do verdiktu nebude stranu za prokazatelně pravicově extremistickou veřejně označovat.

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