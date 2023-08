Vyhrajte let komínem v Osvětimi. Bavorskému politikovi předhazují antisemitský leták

Leták byl podle deníku parodií na soutěž esejů o německých dějinách, kterou tehdy pořádala prezidentská kancelář. Události se staly před zhruba 30 lety, ve školním roce 1987/1988. Podle svědectví učitelů se kopie letáku nalezly v aktovce budoucího politika, který při disciplinárním řízení autorství nepopřel. Dostal za to disciplinární trest.

List navíc uvedl, že někteří svědci si pamatují, že Aiwangera v mládí fascinovala osobnost nacistického diktátora Adolfa Hitlera.

Aiwanger skrze mluvčího odmítl tvrzení listu a uvedl, že je proti němu vedena očerňovací kampaň před bavorskými zemskými volbami, které se uskuteční na začátku října. Pohrozil také dohrou u soudu.

Bavorský premiér Markus Söder uvedl, že obsah letáku je „doslova odporný“. Podle něj je však nutné záležitost prošetřit. Týká se jeho koaličního partnera, Aiwanger je šéfem pravicové strany Svobodní voliči (FW). Prošetření žádá i opozice. Podle vedení klubu opozičních Zelených v bavorském parlamentu musí Söder odvolat vicepremiéra, pokud se informace deníku potvrdí.

Konzervativní unie CSU, kterou vede Söder, již dala podle agentury DPA najevo, že by chtěla v koalici se Svobodnými voliči pokračovat i po říjnových volbách.

Podle průzkumu, který zveřejnil server magazínu Der Spiegel na začátku srpna, měla CSU 39 procent preferencí a FW 11 procent preferencí. Druzí by byli Zelení se 16 procenty a třetí Alternativa pro Německo (AfD) s 12 procenty. Do bavorského parlamentu by se dostali i sociální demokraté s 11 procenty.