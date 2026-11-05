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Bavorský vicepremiér nezemřel cizím zaviněním, uvedly úřady po ohledání těla

Autor: ,
  16:16
Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger (3. září 2023)

Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger (3. září 2023) | foto: AP

Lídr strany Svobodní voliči (FW) Hubert Aiwanger pronáší svůj projev během...
Hubert Aiwanger, náměstek předsedy vlády a bavorský zemský ministr...
Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger (29. srpna 2023)
Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger
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Nic nenasvědčuje cizímu zavinění v případě smrti bavorského vicepremiéra a ministra hospodářství Huberta Aiwangera. Oznámilo to berlínské státní zastupitelství po prvotním forenzním ohledání těla.

Pětapadesátiletý bavorský ministr hospodářství a šéf strany Svobodní voliči byl ve středu nalezen mrtvý v jednom z berlínských hotelů.

Berlínské státní zastupitelství ve svém prohlášení uvedlo, že soudně-lékařské vyšetřování bude pokračovat, konkrétní příčinu smrti však úřad nesdělil.

Zemřel bavorský vicepremiér. Našli ho v berlínském hotelu

Konzervativní politik pobýval v Berlíně u příležitosti otevření stranické kanceláře v německém hlavním městě. Této události se však nezúčastnil, protože se necítil dobře, informoval dříve deník Bild.

Strana Svobodní voliči je v Bavorsku od roku 2018 menším koaličním partnerem Křesťanskosociální unie (CSU).

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