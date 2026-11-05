Bavorský vicepremiér nezemřel cizím zaviněním, uvedly úřady po ohledání těla

Pětapadesátiletý bavorský ministr hospodářství a šéf strany Svobodní voliči byl ve středu nalezen mrtvý v jednom z berlínských hotelů.
Berlínské státní zastupitelství ve svém prohlášení uvedlo, že soudně-lékařské vyšetřování bude pokračovat, konkrétní příčinu smrti však úřad nesdělil.
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Konzervativní politik pobýval v Berlíně u příležitosti otevření stranické kanceláře v německém hlavním městě. Této události se však nezúčastnil, protože se necítil dobře, informoval dříve deník Bild.
Strana Svobodní voliči je v Bavorsku od roku 2018 menším koaličním partnerem Křesťanskosociální unie (CSU).