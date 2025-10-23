Incident popisuje web Münchner Merkur.
Bylo to pouze cvičení vojenské policie německých ozbrojených sil v Altenerdingu, části obce Erding severovýchodně od Mnichova. Podle webu odpolední manévry lidí v maskáčích a s dlouhými zbraněmi polekaly místní obyvatele, kteří zavolali policii.
Jenže policisty, kteří na místo dorazili, považovali vojáci za součást cvičení. Proto na ně začali střílet slepými náboji. Policisté ovšem palbu opětovali, jenže ostrými.
|
Němci přiznávají, že by se dnes neubránili. Bundeswehru chybí třetina vojáků
Přestřelka skončila zraněním dvou lidí, jeden voják byl zraněn v obličeji.
Od té doby už na scéně dominovaly vozy záchranářů, blikající modrá světla a policisté v neprůstřelných vestách. Operaci i s podporou policejního vrtulníku pak listu potvrdilo ředitelství policie Horního Bavorska.
Dopravní zácpa, fotbalisty vyhnali ze hřiště
Manévry způsobily zmatek v okolí. Silnice během incidentu byly uzavřeny, řidiči skončili v dopravní zácpě. Trénink fotbalistů v Altenerdingu byl přerušen, hráči byli kvůli bezpečnosti vyzváni k odchodu do šaten, kde zůstali. Všechny další tréninky byly zrušeny. Oblast kolem města, zejména tedy sportoviště, byla kompletně uzavřena. „Nemohli jsme dovnitř ani ven,“ popsal listu svědek.
V oblasti se až do konce měsíce koná rozsáhlé cvičení vojenské policie Marshal Power. Informace o něm ale zřejmě nedostaly všechny policejní stanice, uzavírá list.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz