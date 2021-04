Od naší spolupracovnice v Bavorsku - Je to až strašidelné. Velký pátek je jeden z největších křesťanských svátků, který v Bavorsku prostě nemůžete jen tak přejít. V lokalitě, která čítá tisíce obyvatel, dorazila na mši jen hrstka seniorů. Možná třicet, čtyřicet. „Na to, za jakých covidových podmínek se mše koná, je to ještě dobrá návštěvnost,“ říká muž v respirátoru, který u dveří kostela zapisuje kontaktní údaje věřících pro případné trasování.