Na Šumavě je tygr, tvrdí řidička. Hlášení prověřuje bavorská policie

„Možná to byl velký pes, který u silnice pobíhal,“ citovala ve středu agentura DPA místní policii. „Kdyby to bylo skutečně tak velké zvíře, lidé by si toho všimli. Tygra člověk nepřehlédne,“ dodala policie. Nikdo jiný podle ní před šelmou na bavorské straně Šumavy zatím nevaroval.



Žena ale věří, že tygra v pondělí skutečně viděla, neboť zvíře mělo nápadné černo-oranžové pruhy a svou velikostí přesahovalo výšku kapoty jejího vozu. Určité pochybnosti přesto podle policie nyní má, neboť byla tma.

Policie nicméně zahájila pátrání a prověřila nejen cirkus, který je zrovna na turné ve Zwieselu, ale i další kočovné spolky a zoologické zahrady. Nikdo z nich ale tygra nepostrádá.

Na Šumavě z šelem žijí například vlci a rysi, bavorské úřady z velkých zvířat evidují také losy, kteří ojediněle přecházejí přes hranice z Česka.