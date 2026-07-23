Muž přepadl v bavorském Řezně banku, kde drží rukojmí. Jeden člověk zemřel

K útoku došlo kolem 14:50. Během incidentu byl v pobočce banky podle policie jeden člověk kriticky zraněn. Muž byl odpoledne převezen do nemocnice. Podle deníku Bild se jednalo o zaměstnance banky, kterému se podařilo se zraněními uprchnout ven.
Později policie oznámila, že muž svým zraněním podlehl.
|
Na lidi mířil mušketou a vykřikl „Alláhu Akhbar“. Německá policie muže postřelila
Dva další zaměstnanci banky jsou údajně stále uvnitř budovy. Podle informací policie však nejsou v zajetí pachatele, nýbrž se zabarikádovali v některé z místností.
Mluvčí policie sdělila německé tiskové agentuře, že podezřelý pachatel je pravděpodobně ozbrojen nožem. „Podezřelý je muž. V současné době předpokládáme, že jednal sám,“ uvedla mluvčí.
V budově se podle dostupných informací zatím žádní záchranáři nenacházejí. Na místo vyrazilo větší množství policistů, včetně příslušníků speciálních jednotek, a nasazen byl také vrtulník. K bance dorazili rovněž zdravotničtí záchranáři a kaplani.
|
Stačilo. V Německu chtějí kvůli kriminalitě zakázat alkohol na všech nádražích
Motiv muže, který zadržuje rukojmí, zatím není známý. Podle policejní mluvčí dosud nevznesl žádné požadavky. Členové vyjednávacího týmu se ho pokusili kontaktovat, zatím však neúspěšně. Banka sídlí v přízemí rozsáhlého komplexu, v jehož vyšších patrech se nacházejí byty.