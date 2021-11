Od naší spolupracovnice v Německu - Bavorsko, pondělí 8. listopadu kolem poledne, asi padesát kilometrů od českých hranic: Je to jako pohled do budoucnosti. Takhle nějak by to mohlo za pár týdnů vypadat v Česku. Možná už za několik dnů, píše z Německa pro MF DNES reportérka Alena Daňková.