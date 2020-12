Češi už si do Bavorska na nákup nedojedou, tamní vláda zpřísňuje opatření

11:57

Od středy nebude možné jezdit na nákupy do Bavorska, tamní vláda zpřísní protikoronavirová opatření. Zákaz bude platit zatím do úterý 5. ledna. Bez karantény a negativního testu na covid-19 budou moci stále překračovat hranice pendleři a rodinní příslušníci. Na Twitteru to v pondělí uvedlo české ministerstvo zahraničí.