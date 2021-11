2G, 3G nebo 2G plus. Bavorský model opatření proti covidu pod drobnohledem

Žena v Dolním Bavorsku lepí na vchod do obchodu ceduli s nápisem „Vstup pouze s respirátorem třídy FFP2“. | foto: Profimedia.cz

Bavorský model opatření proti covidu, kterým se částečně inspirovalo Česko, je postaven na pravidlu 2G. Do určitých zařízení mohou lidé, jen pokud jsou očkováni nebo se uzdravili z nákazy koronavirem. Existuje však řada výjimek a dalších omezení, pro které se užívají názvy 2G plus, 3G nebo 3G plus. Redakce iDNES.cz přináší jejich přehled.