Studenti v Bavorsku budou na školách zpívat státní hymnu

  7:15
Studenti v Bavorsku budou na školních akcích zřejmě zpívat státní hymnu. Návrh, který předložil bavorský premiér Markus Söder, ještě projde konzultacemi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zpěv hymny by se podle Söderova návrhu měl státa povinným při školních akcích, jako jsou slavnosti či předávání maturitních vysvědčení. Zprávu přinesl německý deník Bild.

„Není to opravdu nic hrozného. Hymnu nemusíte znovu skládat, a skoro každý ji už někdy zpíval,“ řekl Söder na neveřejném zasedání CSU v opatství Batz nedaleko Bambergu s tím, že když se hymna může zpívat při fotbalových zápasech, proč by tomu tak nemohlo být ve školách.

Söder uvedl, že společný zpěv hymny může být signálem pro budování týmového ducha v zemi. Bylo by mu milejší hymnu zpívat, než o ní vést hodinové diskuze. Představuje si, že by hymny mohly zaznít už letos při předávání maturitních vysvědčení.

Šéf poslanců CSU Klaus Hoeltschek uvedl, že pracovní skupina má už připravený návrh, který by mohl být okamžitě schválený zemským sněmem. Je možná i varianta směrnice ministerstva školství.

Bavorské ministerstvo školství ještě plánuje konzultace s asociacemi učitelů a zástupci rodičů, které začnou v „následujících týdnech“.

Bavorská ministryně školství Anna Stolzová pak vysvětlila, že cílem návrhu není zavést zpěv hymny jako povinnost, ale spíš to, aby mladí lidé pochopili určité hodnoty a přijali je za své.

Podnět ke zpívání hymny v Bavorsku vychází z návrhu Mladé unie, která jej předložila v prosinci na sjezu CSU. Sjezd jej přijal valnou většinou.

Měla by se státní hymna zpívat na významných školních akcích zpívat i v Česku?

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Trump se setká s šéfkou opozice ve Venezuele Machadovou. S prozatímní prezidentkou už mluvil

María Corina Machadová – vůdkyně venezuelské opozice, která po zadržení...

Ostře sledované setkání ve Washingtonu. Trump tam ve čtvrtek přivítá přední představitelkou venezuelské opozice Maríou Corinou Machadovou. Zároveň již telefonicky jednal s prozatímní venezuelskou...

15. ledna 2026  7:25

Studenti v Bavorsku budou na školách zpívat státní hymnu

ilustrační snímek

Studenti v Bavorsku budou na školních akcích zřejmě zpívat státní hymnu. Návrh, který předložil bavorský premiér Markus Söder, ještě projde konzultacemi.

15. ledna 2026  7:15

V Grónsku přistáli první spojenečtí vojáci

Dánsko a spojenci zvyšují vojenskou přítomnost u Grónska, první vojáci už...

Grónská vláda oznámila, že Dánsko společně se spojenci z NATO zvyšují vojenskou přítomnost v okolí Grónska. První vojáci z průzkumných jednotek už podle všeho na ostrově přistáli.

15. ledna 2026  7:01

Soud rozhodne, zda pustí Feriho z vězení. Expolitik však čelí další obžalobě

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby. Jeho žádost...

15. ledna 2026

Ledovku nahradí námraza. Česko čekají chladné noci i dny

Přímý přenos
Praha se potýkala opět s ledovkou. Některé chodníky a cesty stále nebyly...

V Česku bude v následujících dnech převládat chladné počasí s nízkými teplotami, častou oblačností i mlhami. Zatímco ve čtvrtek se může objevit ledovka, v dalších dnech se zvýší riziko tvorby...

15. ledna 2026  6:52

Macinka zvažuje spolupráci s Kyjevem v oblasti protidronové ochrany

Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) přicestoval na návštěvu Kyjeva. (9....

Český ministr zahraničí Petr Macinka uvažuje o spolupráci Česka s Ukrajinou v oblasti ochrany proti dronům Macinka. Řekl to ukrajinské agentuře Ukrinform, která rozhovor zveřejnila.

15. ledna 2026  6:35

Napadení Babiše berlí u soudu. Muž už dostal podmínku, řešit se bude peněžitý trest

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...

Okresní soud ve Frýdku-Místku dnes začne projednávat loňský incident z předvolebního mítinku hnutí ANO v obci Dobrá. První zářijový den tam čtyřiašedesátiletý Vladislav Nogol zranil předsedu a lídra...

15. ledna 2026

Poslanci budou pokračovat v debatě k důvěře vládě, mají mít i interpelace

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka...

Poslanecká sněmovna bude třetí den pokračovat v debatě před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Do debaty před hlasování o důvěře je přihlášeno stále ještě více než dvacet poslanců a...

15. ledna 2026  5:50

Sexuální hračky i oblečení. V Brně se baví nákupem zásilek s tajemným obsahem

Prodejna, kterou si na týden otevřela francouzská společnost King Colis, nabízí...

Popsané kartony rámují vstup do improvizované prodejny, před kterou postává hrozen lidí. Uvnitř už se pohybuje několik zvědavců, kteří se probírají kupami záhadných balíčků. Návštěvníci brněnského...

15. ledna 2026  5:23

Pes s válečným traumatem se na Silvestra ztratil u Lipna, přežil v mrazu devět nocí

Corgi Tommi přežil po silvestru devět nocí v mrazu v lese u Lipna.

Příběh tříletého psa plemene Welsh Corgi Pembroke jménem Tommi, který se zaběhl na Silvestra v Přední Výtoni na Českokrumlovsku, má šťastný konec. Po devíti dnech bloudění v zasněžených lesích v...

15. ledna 2026

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Ve spolupráci
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...

15. ledna 2026

To Zelenskyj brzdí mír na Ukrajině, nikoli Putin, vzkázal Trump

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Možnou mírovou dohodu brzdí Ukrajina a nikoli Rusko. V rozhovoru s agenturou Reuters, který byl zveřejněn ve čtvrtek, to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten uvedl, že zatímco ruský...

15. ledna 2026  2:53

