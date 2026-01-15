Studenti v Bavorsku budou na školách zpívat státní hymnu

Zpěv hymny by se podle Söderova návrhu měl státa povinným při školních akcích, jako jsou slavnosti či předávání maturitních vysvědčení. Zprávu přinesl německý deník Bild.
„Není to opravdu nic hrozného. Hymnu nemusíte znovu skládat, a skoro každý ji už někdy zpíval,“ řekl Söder na neveřejném zasedání CSU v opatství Batz nedaleko Bambergu s tím, že když se hymna může zpívat při fotbalových zápasech, proč by tomu tak nemohlo být ve školách.
Söder uvedl, že společný zpěv hymny může být signálem pro budování týmového ducha v zemi. Bylo by mu milejší hymnu zpívat, než o ní vést hodinové diskuze. Představuje si, že by hymny mohly zaznít už letos při předávání maturitních vysvědčení.
Šéf poslanců CSU Klaus Hoeltschek uvedl, že pracovní skupina má už připravený návrh, který by mohl být okamžitě schválený zemským sněmem. Je možná i varianta směrnice ministerstva školství.
Bavorské ministerstvo školství ještě plánuje konzultace s asociacemi učitelů a zástupci rodičů, které začnou v „následujících týdnech“.
Bavorská ministryně školství Anna Stolzová pak vysvětlila, že cílem návrhu není zavést zpěv hymny jako povinnost, ale spíš to, aby mladí lidé pochopili určité hodnoty a přijali je za své.
Podnět ke zpívání hymny v Bavorsku vychází z návrhu Mladé unie, která jej předložila v prosinci na sjezu CSU. Sjezd jej přijal valnou většinou.