Kouzla se už nenosí. Německé škole se znelíbil liberecký rodák, autor Malé čarodějnice

Sporu o jméno bavorského gymnázia se věnují významná německojazyčná tištěná média jako Der Spiegel, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) nebo Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt hovoří o „honu na čarodějnice“.

Gymnázium Otfrieda Preusslera se chce zbavit svého jména po pouhých deseti letech jeho užívání. Jako důvod uvádějí média nejen Preusslerovu minulost, kterou spisovatel později nijak nepopíral. „Jako problematické se vyučujícím zdají i sporné strategie řešení konfliktů násilím a/nebo kouzly,“ cituje FAZ z vyjádření školy.

Podle časopisu Der Spiegel ještě není jasné, zda přejmenování skutečně nastane. Návrh, na němž se podle médií shodly učitelský sbor, sdružení rodičů, studentský senát i obec, má nyní posoudit bavorské ministerstvo školství. „Až žádost přijde, posoudím ji s nezbytnou citlivostí,“ řekla v úterý ministryně Anna Stolzová.

Kritikou nešetří sudetští Němci. Proti Preusslerovi se rozpoutal „opravdový hon na čarodějnice“, uvedl jejich mluvčí Posselt a vyzval k „diferencovanému a kvalifikovanému“ přístupu k literárnímu a pedagogickému dědictví spisovatele, který se v Československu narodil v roce 1923.

Preussler podle Spiegelu nikdy nepopíral, že v roce 1940 jako náctiletý napsal knihu Erntelager Geyer, v níž své zážitky popisoval v dobovém národněsocialistickém duchu. Zároveň ale poukazoval na to, že se po třech letech na východní frontě, pěti letech v sovětském zajetí a vysídlení z vlasti s nacismem bezezbytku rozešel a své životní dílo postavil na toleranci a porozumění mezi národy.

Autora se v tomto ohledu zastává i komentář v NZZ, podle něhož Preussler svým románem Čarodějův učeň stvořil „mistrovské dílo, které naléhavě varuje před fascinací zlem“.

Příběh Čarodějova učně v roce 1977 do podoby animovaného filmu převedl režisér Karel Zeman. Vypráví o osiřelém chlapci Krabatovi, který se na prahu dospělosti přiblíží temným silám a je jimi fascinován, dokud nepozná, že jej mohou zahubit. „Je to zároveň můj příběh, příběh mé generace a je to příběh všech mladých lidí, kteří přijdou do styku s mocí a jejími svody a zapletou se s ní,“ cituje Der Spiegel vyjádření Preusslera z roku 1998.

Preussler narukoval do wehrmachtu ve svých 17 letech a už ve 20 letech se ocitl v sovětském zajetí. V roce 1945 jeho rodina opustila Čechy a usadila se v Bavorsku. Spisovatel zemřel v roce 2013 ve věku 89 let v bavorském městečku Prien am Chiemsee.