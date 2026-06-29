Batman z Mexika. Tajemný strážce loví „zloděje“ a poutá je páskou k lampám

Násilné gangy v ulicích a bezzubá policie svírají životy obyčejných lidí v mexickém Lagos de Moreno. V posledních týdnech se jejich naděje upínají k záhadnému strážci pořádku, který pod rouškou noci bere spravedlnost do svých rukou. Na sociálních sítích opěvují jeho skutky a přezdívají mu Batman z Lagos de Moreno, píše The Sun.
Policie k případům nemá mnoho informací. Každopádně všech pět Batmanem spoutaných lidí považuje za oběti násilného trestného činu. Někteří z nich vykazovali známky zbití, jeden ze spoutaných byl značně zakrvácený a s modřinami.
První případ policie státu Jalisco zaznamenala 13. června, kdy byl mladý muž nalezen připoutaný ke sloupu s kartonovou cedulí popisující ho jako zloděje. Ukradený motocykl byl zaparkován vedle něj. „Celkem bylo nahlášeno pět podobných případů a policisté jsou pachateli na stopě,“ uvedl ministr státní bezpečnosti Juan Pablo Hernández.
Dodal, že ačkoliv zatím nebyli žádní podezřelí zatčení, policie identifikovala dvě vozidla, o nichž předpokládá, že jsou s útoky spojena.
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Tanky, miny, dronové bombardéry. Narkokartely si budují vlastní armády
Stát Jalisco se dlouhodobě potýká s krvavým Kartelem Jalisco nová generace, který agresivně rozšiřuje svůj dosah násilnými útoky vůči svým rivalům i vládním silám. Po smrti jeho šéfa „El Mencha“ Cervantese vypukly obrovské pouliční boje, při nichž kartel používal i těžkou vojenskou techniku.