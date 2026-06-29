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Batman z Mexika. Tajemný strážce loví „zloděje“ a poutá je páskou k lampám

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  10:15
Další z obětí mexického Batmana s ukradenou motorkou, kterou nechal stát vedle...

Další z obětí mexického Batmana s ukradenou motorkou, kterou nechal stát vedle nich. (28. června 2026) | foto: X - Luis Cardenas

Mexický Batman značkuje své oběti nápisy na čele a obličeji a výčtem zločinů na...
Jedna z obětí mexického Batmana. (28. června 2026)
Smrt šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia „El Mencha“ Cervantese...
Smrt šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia „El Mencha“ Cervantese...
26 fotografií
Policie ve středomexickém městě Lagos de Moreno vyšetřuje záhadné případy, které se v posledních týdnech opakují jako přes kopírák. Už celkem pětkrát objevila uprostřed noci muže připoutaného širokou lepicí páskou ke sloupu pouličního osvětlení. Na čele měl každý z nich načmáraný nápis „zloděj“ a na sloupu připevněnou cedulku s výčtem zločinů, které údajně spáchal.

Násilné gangy v ulicích a bezzubá policie svírají životy obyčejných lidí v mexickém Lagos de Moreno. V posledních týdnech se jejich naděje upínají k záhadnému strážci pořádku, který pod rouškou noci bere spravedlnost do svých rukou. Na sociálních sítích opěvují jeho skutky a přezdívají mu Batman z Lagos de Moreno, píše The Sun.

Policie k případům nemá mnoho informací. Každopádně všech pět Batmanem spoutaných lidí považuje za oběti násilného trestného činu. Někteří z nich vykazovali známky zbití, jeden ze spoutaných byl značně zakrvácený a s modřinami.

Další z obětí mexického Batmana s ukradenou motorkou, kterou nechal stát vedle nich. (28. června 2026)
Mexický Batman značkuje své oběti nápisy na čele a obličeji a výčtem zločinů na sloupu, ke kterému je poutá lepicí páskou. (28. června 2026)
Jedna z obětí mexického Batmana. (28. června 2026)
Smrt šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia „El Mencha“ Cervantese spustila v Mexiku spirálu násilí. (22. února 2026)
26 fotografií

První případ policie státu Jalisco zaznamenala 13. června, kdy byl mladý muž nalezen připoutaný ke sloupu s kartonovou cedulí popisující ho jako zloděje. Ukradený motocykl byl zaparkován vedle něj. „Celkem bylo nahlášeno pět podobných případů a policisté jsou pachateli na stopě,“ uvedl ministr státní bezpečnosti Juan Pablo Hernández.

Dodal, že ačkoliv zatím nebyli žádní podezřelí zatčení, policie identifikovala dvě vozidla, o nichž předpokládá, že jsou s útoky spojena.

Tanky, miny, dronové bombardéry. Narkokartely si budují vlastní armády

Stát Jalisco se dlouhodobě potýká s krvavým Kartelem Jalisco nová generace, který agresivně rozšiřuje svůj dosah násilnými útoky vůči svým rivalům i vládním silám. Po smrti jeho šéfa „El Mencha“ Cervantese vypukly obrovské pouliční boje, při nichž kartel používal i těžkou vojenskou techniku.

Lagos de Moreno

Lagos de Moreno

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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