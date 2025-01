Barron prezidentem v roce 2044? V USA si už všímají růstu vlivu Trumpova syna

Donald Trump, který v pondělí složil slavnostní přísahu a stal se 47. prezidentem Spojených států, během svého projevu na syna Barrona nezapomněl. Davu jej představil s patřičnou hrdostí. A není se podle všeho čemu divit. Politologové totiž dlouho konstatují, že právě nápady nejmladšího Trumpa mohly přispět současnému prezidentovi k vítězství ve volbách. Pomohl mu totiž patrně oslovit mladé voliče a zasloužil se tak z rodiny největší měrou o vítězství.

„Mám velmi vysokého syna,“ řekl Trump o Barronovi, který měří 205 centimetrů. Když o něm přišla řeč, mladík pozvedl ruku a skromným gestem přijal podporu přítomného publika. Během projevu Trump prozradil, že Barron měl významný vliv na jeho volební strategii, včetně doporučení zaměřit se na mladé voliče z generace Z, píše Sky News.

Právě z jeho hlavy pochází nápad, aby Donald Trump oslovil mladé muže prostřednictvím populárního podcastu influencera Joea Rogana. Jeho vystoupení zhlédlo na 50 milionů diváků a potenciálních voličů. Tento krok výrazně pomohl zvýšit Trumpovu popularitu mezi mladými voliči. A to zejména mezi těmi, kteří se vyhýbají tradičním médiím.

Nejen těmito radami dal mladý Trump najevo, že politice možná rozumí. Z ustrašeného desetiletého chlapce, který v roce 2016 znuděně pózoval po boku svého otce při jeho první prezidentské kampani, je dnes sebevědomý mladík, jemuž experti předpovídají zářnou budoucnost.

Také podporovatelé MAGA (Make America Great Again) už nyní s nadšením očekávají, že Barron bude jednou z nejvýznamnějších postav trumpovské dynastie a v budoucnu naváže na odkaz svého otce a usedne do prezidentského křesla.

Dynastie Trump

Rodinné dynastie ve Spojených státech nejsou ničím novým, a i když Amerika není monarchií, existuje stále silná tendence spoléhat se na rodinný odkaz, nahromaděné bohatství a politické know-how. Využili toho dvě generace rodiny Bushových nebo také Robert F. Kennedy mladší, který se vrátil jako Trumpův spojenec a kandidát na šéfa zdravotnictví.

Pojem dynastie v této souvislosti není nadsázkou. Barron má totiž skvělé vzdělání: v současnosti studuje na prestižní Stern School of Business na New York University. Hovoří několika jazyky. Po matce mluví plynně slovinsky. Podle otce ovládá i čínštinu, ale to už stojí za ověření. Zajímá se také o investování do kryptoměn.

Jediný syn Melanie a Donalda Trumpových je relativně tichý a rezervovaný. Jeho matka jej vždy chránila před mediální pozorností a i v současné době nemá Barron veřejný profil na sociálních sítích. Soukromé rozhovory přesto naznačují, že osmnáctiletý mladík může mít skutečně zájem o pokračování v rodinné politické tradici.

A vypadá to, že všichni počítají s jeho úspěchem. Trumpovi další synové Donald mladší a Eric jsou totiž horliví, ale podle odhadu jejich otce ne příliš bystří. Eric se soustředí zejména na komerční stránku Trumpova impéria, Donald mladší si pak podle médií podřezává větev hlavně sukničkářským soukromým životem. I když Donald starší by v tomto ohledu asi neměl moc co do toho mluvit, dal už dost najevo svou nelibost.

Trumpova dcera Tiffany se pak politice vyhýbá a jeho další dcera Ivanka, která byla jeho blízkou poradkyní, už v této sféře také nechce pokračovat. Barron je tak jediným členem rodiny, který se zdá být schopen převzít Trumpův odkaz. Jak to však dopadne, zjistí Spojené státy až v roce 2044, kdy se bude moct ucházet o post prezidenta.