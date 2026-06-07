Vánoce roku 1777. Armáda George Washingtona je na hraně kolapsu. Britové obsadili Filadelfii, a zatímco jejich důstojníci si v kolébce americké nezávislosti užívají plesů a pohostinnosti loajalistických paniček, jednotky severoamerických povstalců si lížou rány ve Valley Forge.
V zimním ležení rozkládajícím se asi třicet kilometrů severně od Filadelfie řádí úplavice a tyfus. Dvanáct tisíc zbědovaných mužů přežívá v úděsných podmínkách. Není co jíst, mnozí nemají boty ani teplé oblečení, pološílení bloudí zasněženými lesy a budují si provizorní přístřešky.
Z různých zdrojů se mi doneslo, že pan de Steuben je obviňován z nepřípustných důvěrností s mladými chlapci.