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Ralph Earl: Baron Friedrich Wilhelm von Steuben | foto: H. Armstrong Roberts/ClassicStocGetty Images

Adam Hájek
Seriál   20:00
Byl to pruďas, klel jak dlaždič, ale vojáci ho milovali. Baron von Steuben odcházel do Ameriky s poskvrněnou pověstí, v řadách Kontinentální armády však vstoupil do dějin. Jeho příběh přinášíme v dalším díle seriálu k 250. výročí americké nezávislosti.

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Vánoce roku 1777. Armáda George Washingtona je na hraně kolapsu. Britové obsadili Filadelfii, a zatímco jejich důstojníci si v kolébce americké nezávislosti užívají plesů a pohostinnosti loajalistických paniček, jednotky severoamerických povstalců si lížou rány ve Valley Forge.

V zimním ležení rozkládajícím se asi třicet kilometrů severně od Filadelfie řádí úplavice a tyfus. Dvanáct tisíc zbědovaných mužů přežívá v úděsných podmínkách. Není co jíst, mnozí nemají boty ani teplé oblečení, pološílení bloudí zasněženými lesy a budují si provizorní přístřešky.

Z různých zdrojů se mi doneslo, že pan de Steuben je obviňován z nepřípustných důvěrností s mladými chlapci.

z dobové korespondence mezi německými aristokraty

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