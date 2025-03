Barma po zemětřesení požádala o pomoc, v pohotovosti jsou i čeští záchranáři

Barmská vláda oficiálně požádala o zahraniční pomoc po ničivém zemětřesení, obdrželo ji i české velvyslanectví v Rangúnu. Radiožurnálu to řekl vedoucí tamního úřadu Petr Starý. Ministerstvo zahraničí...

Kratom, nikotinové sáčky, nadměrné hraní počítačových her. To je jen pár závislostí, které dnes s dětmi řeší terapeuti Adiktologické ambulance Kolping na Vysočině. V Česku jsou všechny návykové látky...

Je březen, turisticky mrtvý měsíc, ale parkoviště v Adršpachu už se plní. „Czy to nie jest za darmo?“ diví se Polák ve stříbrné oktávce, že musí zaplatit 220 korun. Kdyby přijel v létě, bez předchozí...

Poté, co v únoru ve Švédsku ceny potravin zlomily rekord za poslední dva roky, se tisíce lidí po celé zemi rozhodly konat. Od minulého pondělí zákazníci na sedm dní bojkotovali největší supermarkety...

Ukradne hodinu, ale je oblíbenější. Měl by být letní čas zaveden celoročně?

V noci ze soboty na neděli 30. března se opět změní čas. Přestože se o zrušení střídání času mluví přes třicet let a EU to dokonce odhlasovala. Členské státy se však neshodly na tom, který by měl...