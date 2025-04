Podle astrologických příruček zemětřesení v březnu signalizuje zničení měst, zatímco zemětřesení v červenci je předzvěstí sesazení králů a vládců. Někteří obyvatelé země si však myslí, že zkáza odhaluje konec vládnoucí junty.

„Máme přísloví, že takové silné zemětřesení je způsob, jakým příroda trestá krutého a zkorumpovaného vládce,“ řekla listu The New York Times bývalá školní ředitelka, devětaosmdesátiletá Daw Marlar Myintová z poničeného města Mandalaj, podle které to byla nejhorší přírodní katastrofa, jakou kdy zažila. „Poté, co Min Aun Hlain zabil tolik lidí, čelí nyní soudu přírody. „Dokonce i kosti těch, které zavraždil, se třesou.“

„Když jsou vůdci špatní, lidé trpí,“ napsal po zemětřesení jeden uživatel Facebooku. „Dokud budou vládnout špatní vládci, dopadne na ně katastrofa.“

Jiný uživatel Facebooku Zaw Moe Kyaw tvrdil, že už minulý rok jej astrolog varoval, že Mandalaj bude zničena a barmská města se budou podobat městům ve válkou zmítané Sýrii. „Předpověděl, že pokud Min Aun Hlain dobrovolně odstoupí, armáda i země budou ušetřeny další zkázy. Pokud však odmítne odejít, on i všichni kolem něj utrpí totální devastaci,“ dodal s tím, že astrolog údajně správně předpověděl vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách.

„Za tímto zemětřesením stojí znamení,“ řekl stanici Al-Džazíra nejmenovaný astrolog z Mandalaje, podle něhož vůdce vojenské junty bude muset odstoupit. „Podle znamení tohoto zemětřesení není jeho pád daleko.“

Podle astrologa není žádným tajemstvím, že generál věří ve spirituální síly. Naslouchá astrologům, spoléhá na buddhistické amulety a shromažďuje bílé slony, kteří údajně přinášejí štěstí. „V podstatě vládne zemi na základě astrologických předpovědí. Dá se dokonce říci, že národu vládne astrologickými prostředky,“ uvedl astrolog.

„I když je příliš arogantní a sebejistý na to, aby věřil, že mu něco říká vesmír, ví, že kolem něj je spousta pověrčivých lidí,“ uvádí Richard Horsey, poradce think-tanku International Crisis Group. „V širších kruzích vojenské elity i mimo ni si to mnozí budou vykládat jako znamení.“

Min Aun Hlain se snaží podle pozorovatelů odvést pozornost od problémů s legitimitou tím, že vystupuje jako odpovědný lídr, který v době krize dělá, co může. Volal si s lídry Indie a Číny a dalšími zeměmi kvůli pomoci, navštěvoval také zraněné v nemocnicích. Ve čtvrtek se vydal do Bangkoku na setkání s představiteli Indie, Thajska a Bangladéše o technické a hospodářské spolupráci. Na část obyvatel nicméně může tato návštěva působit jako opuštění země v čase nouze.

Generál se chopil moci v roce 2021 poté, co armáda provedla vojenský puč. Zemi od té doby sužuje krvavá občanská válka.

Min Aun Hlain čelí mezinárodní kritice, že nechal bombardovat rebely na územích, kde se lidé snažili vypořádat s následky přírodní katastrofy. Vojáci údajně též zamítali záchranářským týmům z opozicí ovládaných území přejít do těch, které má pod kontrolou junta, protože se obávali, že mezi záchranáři budou rebelové. Některé západní humanitární organizace uváděly, že je do země vojáci ani nevpustily a musely se spoléhat jen na své místní spolupracovníky.