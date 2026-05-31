Výbuch v Barmě zabil nejméně 45 lidí. V troskách hledají další oběti

V budově byly patrně uskladněny výbušniny, dodala agentura. Incident se stal asi tři kilometry od hranic s Čínou na území, jež je pod kontrolou Ta’angské národně osvobozenecké armády.
Záchranář, který zasahoval na místě výbuchu, sdělil AP, že do dnešního večera bylo nalezeno 46 těl, která byla odvezena ke kremaci. Bylo mezi nimi šest dětí.
Podle tohoto záchranáře, který z bezpečnostních důvodů hovořil pod podmínkou anonymity, bylo 74 raněných převezeno do okresní nemocnice. Záchranářské práce pokračují.
Další záchranář, který rovněž hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že při výbuchu zahynuly asi čtyři desítky lidí a bylo poškozeno více než sto domů v okolí místa výbuchu.
Barmská média podle AP uváděla počet mrtvých mezi 50 až 55. Na fotografiích a videích z místa je vidět kouř, poničené budovy a trosky rozmetané explozí.
Ta’angská národně osvobozenecká armáda je etnická ozbrojená skupina bojující proti centrální vládě, dodala AP.