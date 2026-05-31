Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Výbuch v Barmě zabil nejméně 45 lidí. V troskách hledají další oběti

Autor:
  17:43
Při výbuchu v budově na severovýchodě Barmy zemřelo nejméně 45 lidí a dalších přibližně 70 bylo zraněno. Uvedla to agentura AP s odvoláním na záchranáře a média.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

V budově byly patrně uskladněny výbušniny, dodala agentura. Incident se stal asi tři kilometry od hranic s Čínou na území, jež je pod kontrolou Ta’angské národně osvobozenecké armády.

Záchranář, který zasahoval na místě výbuchu, sdělil AP, že do dnešního večera bylo nalezeno 46 těl, která byla odvezena ke kremaci. Bylo mezi nimi šest dětí.

Podle tohoto záchranáře, který z bezpečnostních důvodů hovořil pod podmínkou anonymity, bylo 74 raněných převezeno do okresní nemocnice. Záchranářské práce pokračují.

Další záchranář, který rovněž hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že při výbuchu zahynuly asi čtyři desítky lidí a bylo poškozeno více než sto domů v okolí místa výbuchu.

Barmská média podle AP uváděla počet mrtvých mezi 50 až 55. Na fotografiích a videích z místa je vidět kouř, poničené budovy a trosky rozmetané explozí.

Ta’angská národně osvobozenecká armáda je etnická ozbrojená skupina bojující proti centrální vládě, dodala AP.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Smyk na mokru a čelní srážka v jižních Čechách, auto narazilo do autobusu

Více než deset lidí se zranilo při nehodě auta a autobusu u Boršova nad...

Třináct lidí se zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou...

31. května 2026  16:03,  aktualizováno  18:19

OBRAZEM: Stíhačky, akrobaté i ukázka bitvy. Hradecké nebe patřilo letadlům

Aviatická pouť

Desetitisíce diváků přilákal o víkendu 34. ročník Aviatické pouti, která se poprvé konala na letišti v Hradci Králové. Lidé v sobotu i v neděli prakticky zaplnili prostor kolem přistávací dráhy,...

31. května 2026  18:16

Výbuch v Barmě zabil nejméně 45 lidí. V troskách hledají další oběti

Thajsko a Barmu zasáhlo silné zemětřesení. (28. března 2025)

Při výbuchu v budově na severovýchodě Barmy zemřelo nejméně 45 lidí a dalších přibližně 70 bylo zraněno. Uvedla to agentura AP s odvoláním na záchranáře a média.

31. května 2026  17:43

VIDEA TÝDNE: Dominik Feri na svobodě, útok cyklisty a Ferrari do zásuvky

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

V tradičním přehledu nechybí třeba detailní pohled na zbrusu nové elektrické Ferrari Luce. V Portugalsku řeší brutální napadení řidičky cyklistou, malý Arham si získal srdce karlovarských policistů a...

31. května 2026  17:28

Čtyři koně Převalského letí ze zoo do Zlaté stepi, vůbec poprvé jen hřebci

Další čtyři koně Převalského dnes zamíří do Kazachstánu, jedná se o třetí cestu...

Čtyři hřebci koně Převalského v neděli před druhou hodinou odpoledne odletěli armádním letounem CASA z Vojenského letiště Kbely do Kazaschtánu. Mají před sebou náročných 15 hodin letu, v hlavním...

31. května 2026  14:49,  aktualizováno  17:28

Přestat s kouřením se vyplatí. Patří mezi hlavní příčiny úmrtí v Česku

ilustrační snímek

Poslední květnový den je Světovou zdravotnickou organizací vyhlášený jako den bez tabáku. Ale přesněji by to měl být den bez cigaret. Zkuste je nekouřit, protože kouření je jednou z hlavních příčin...

31. května 2026  17:27

V Havlíčkově Brodě spadl větroň. Pilot při nouzovém přistání narazil do benzínky

Záchranáři a hasiči ošetřují zraněného pilota přímo v kokpitu větroně, který po...

V Havlíčkově Brodě v neděli odpoledne havarovalo malé bezmotorové letadlo. Pilot větroně se pokoušel o nouzové přistání v Lidické ulici, při kterém narazil do ukazatele u čerpací stanice. Konstrukce...

31. května 2026  16:44

J. D. Vance tráví moc času na sítích. Podle Bílého domu by si měl dát pauzu, píše list

Viceprezident JD Vance používá mobilní telefon během setkání s představiteli...

Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J.D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví...

31. května 2026  16:35

Česko zasáhl silný vítr, bouřky i krupobití

Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.

Do Česka dorazily silné bouřky, které napřed zasáhly západ Čech a pak postoupily dál do vnitrozemí zejména přes Středočeský kraj včetně Prahy.

31. května 2026  12:40,  aktualizováno  16:23

Komunisty nově vede Roun. Nedokázali nás zničit, řekla při loučení Konečná

Na sjezdu KSČM delegáti zvolili v sobotu novým předsedou dosavadního...

Nového šéfa si zvolili komunisté. Bude jím dosavadní mluvčí strany, volební lídr Stačilo! v loňských podzimních volbách do Sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany Milana...

30. května 2026  18:38,  aktualizováno  31. 5. 15:35

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Izrael dobyl pevnost na jihu Libanonu, v zemi je nejhlouběji od roku 2000

Také libanonský Beaufort je spojený s křižáky. Vystavět jej nechali v roce...

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Jedná se o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z...

31. května 2026  8:16,  aktualizováno  15:15

Můj návrh mediálního zákona ze stolu nepadá, pouze se využije jiný, míní Klempíř

Můj návrh ze stolu nepadá, řekl ministr Klempíř

Premiér Andrej Babiš v sobotu uvedl, že nový zákon o veřejnoprávních médiích vláda vůbec nebude projednávat. Ministr kultury Oto Klempíř, který návrh předkládal, si ale přesto nemyslí, že by se smetl...

31. května 2026  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.