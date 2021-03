Zabijte raději mě. Jeptiška na kolenou prosila policii o život demonstrantů

„Poklekla jsem a prosila je, aby nestříleli do dětí a nemučili je. Prosila jsem, aby raději místo toho zabili mě,“ popsala setra. K činu se odhodlala poté, co policie v Myisťině vystupňovala násilí proti demonstrantům, kteří po převratu požadují návrat demokracie a propuštění premiérky Do Aun Schan Su Ťij.



Barmánci vyšli do ulic města, které je metropolí severního Kačjinského státu, v přilbách a chránili se podomácku vyrobenými štíty. Policie na ně udeřila pomocí vodních děl, slzného plynu či gumových projektilů. Později se ale rozhodla nasadit ostré náboje a dav pronásledovat.

„Policie je pronásledovala, chtěla je zatknout a já jsem se o ty děti velmi bála,“ popsala sestra Ann Rose. V tu chvíli pětačtyřicetiletá jeptiška padla na kolena před skupinou policistů. Jakmile je ale začala prosit o zdrženlivost, jiní těžkooděnci zahájili střelbu do davu demonstrantů za ní.



„Děti zpanikařily a běžely dopředu, nemohla jsem nic dělat, modlila jsem se k Bohu, aby je zachránil a pomohl jim,“ uvedla. Krátce poté uviděla, jak jeden z protestujících padl po výstřelech bezvládně na zem.

„Měla jsem pocit, že se svět zhroutil. Jsem smutná, že se to stalo ve chvíli, kdy jsem policii prosila o milost,“ uvedla Ann Rose. Úřady posléze potvrdily, že ve městě zahynuli dva demonstranti. Podle svědků utrpěli střelné rány do hlavy. Další tři lidé utrpěli vážná poranění.

Sestra hodlá v „boji“ pokračovat

Není to poprvé, co se sestra Ann Rose setkala tváří v tvář s ozbrojenými silami. Na konci února rovněž prosila policii při demonstracích o milost. „Už od 28. února jsem si myslela, že jsem mrtvá,“ říká.

V pondělí se ale Ann Rose policii nepostavila sama. Přidaly se k ní dvě další sestry a místní biskup. „Byli jsme tam, abychom chránili naši sestru a naše lidi, protože byli v ohrožení,“ uvedla sestra Marie pro The Guardian.

Ann Rose prohlásila, že se hodlá „dětí“ zastávat i nadále. „Nemůžu jen stát a dívat se, aniž bych něco udělala. Nemůžu odvracet zrak od toho, jak Barma trpí a truchlí,“ vylíčila.

OSN minulý týden uvedla, že barmská policie a armáda od puče při potlačování demonstrací již usmrtily více než 50 lidí a přes 1 700 jich zadržely.

Kačjinský stát je domovem etnika Kačjinů a rovněž místem letitého konfliktu mezi ozbrojenými skupinami a armádou. Několik desítek tisíc lidí odsud uprchlo do táborů pro vysídlené po celé zemi.