Barmská armáda bombardovala buddhistickou oslavu. Mezi mrtvými jsou i děti

  8:27
Barmská armáda bombardovala dav lidí, který se sešel při oslavě buddhistického svátku světel spojené v noci na úterý s protivládní demonstrací. Podle informací agentury AFP přišlo o život nejméně 40 lidí včetně dětí a dalších osm desítek osob utrpělo zranění. Zpravodajský server BBC News ve středu informoval o nejméně 24 mrtvých.
Barmská armáda bombardovala dav lidí, který se sešel při oslavě buddhistického svátku světel spojené v noci na úterý s protivládní demonstrací. (6. října 2025) | foto: ČTK

Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International s odvoláním na svědky uvedla, že při útoku bylo zabito až dvacet osob. Zprávy není možné nezávisle ověřit.

Ve městě Chaung-U v centrální části země se sešly tisíce lidí, aby oslavily konec buddhistického půstu, napsala AFP. Armáda začala shromážděné bombardovat a využila k tomu i motorový padákový kluzák, uvedla jedna z organizátorek akce, která si nepřála být jmenována.

Generál se zjevem úředníka. Myanmar ovládl muž spojovaný s genocidou

„Organizační výbor se snažil lidi varovat a třetině davu se podařilo utéct,“ dodala organizátorka citovaná AFP. „Ale pak nad lidmi proletěl motorový kluzák a svrhl dvě bomby doprostřed shromáždění. Lidé v jednu chvíli drželi svíčky a o minutu později leželi na zemi roztrhaní na kusy,“ řekla.

Její svědectví potvrdil jeden z obyvatel Chaung-U. Podle něj se lidé pokusili utéct, když si uvědomili, že nad jejich hlavami letí kluzák. „Shodil dvě bomby,“ řekl muž agentuře AFP, rovněž pod podmínkou anonymity. Dodal, že se v úterý zúčastnil pohřbu devíti svých přátel. Místní média rovněž informovala o čtyřiceti mrtvých.

Mluvčí junty zatím nereagovali na žádost AFP, aby se k těmto informacím vyjádřili.

Česko uvolní pět milionů korun na pomoc Barmě po zemětřesení, rozhodl Lipavský

Amnesty International uvedla, že útok by měl sloužit jako děsivý varovný signál, který ukazuje, že civilisté v Barmě potřebují naléhavou ochranu. „Mezinárodní společenství na konflikt v Barmě pozapomnělo, ale barmská armáda využívá této snížené pozornosti, aby beztrestně páchala válečné zločiny,“ uvedl v prohlášení Joe Freeman, odborník Amnesty pro Barmu.

Barma se potýká s nestabilitou od té doby, co se vrchní velitel barmské armády Min Aun Hlain chopil moci v únoru 2021, kdy armáda svrhla demokraticky zvolenou vládu vedenou nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij.

