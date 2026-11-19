Předseda ICJ Judži Iwasawa během čtvrtečního jednání uvedl, že barmské bezpečnostní složky během brutálního zásahu proti Rohingům v roce 2017 zabily tisíce civilistů.
Příslušníci bezpečnostního aparátu je znásilňovali, dopouštěli se krutého násilí na rohingských dětech a ničili vesnice příslušníků této menšiny. Na Rohingy, kteří se v této situaci snažili uprchnout do Bangladéše, barmští vojáci útočili.
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„Na základě všech shromážděných důkazů se soud domnívá, že ... jednání Barmy může vysvětlit jedině záměr zničit podstatnou část rohingského obyvatelstva v Arakanském státu,“ řekl Iwasawa.
Barmskou vládu z porušení Úmluvy OSN o genocidě z roku 1948 před nejvyšším soudním orgánem OSN obvinila západoafrická Gambie. Agentura Reuters už dříve napsala, že rozsudek ICJ v této věci by mohl ovlivnit i rozhodnutí v případu obvinění Izraele kvůli jeho postupu vůči Palestincům v Pásmu Gazy.