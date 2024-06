Ukrajině pomoci, ale... Vyslání vojáků možný premiér Francie Bardella odmítá

„Jsme připraveni vládnout,“ řekl Bardella, jehož straně průzkumy předpovídají vítězství. Slíbil vstřícnější pravidla pro odchod do důchodu nebo revoluci ve školství, včetně zákazu mobilních telefonů ve školách.

Mladý lídr strany a europoslanec Bardella prohlásil, že Francie by pod jeho vedením nadále podporovala Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Odmítl však možné vyslání francouzských vojáků i dodávky „raket dlouhého doletu a vojenského materiálu, které by mohly zasáhnout ruská města, což by mohlo vést k eskalaci konfliktu“. Připomněl také jaderné vybavení Moskvy, kterým ale disponuje i Francie.

„Považuji Rusko za hrozbu v několika ohledech jak pro Francii, tak pro Evropu,“ řekl Bardella. Kritizoval i ruské aktivity v Africe, pro niž je v poslední době Moskva mnohdy atraktivnější než Paříž.

Za současné situace a s ohledem na teroristický útok hnutí Hamás ze 7. října na Izrael Bardella odmítl uznat palestinský stát, protože by se to rovnalo „uznání terorismu“. „Dali bychom tím politickou legitimitu organizaci, která ve svém programu počítá se zničením státu Izrael,“ řekl politik s odkazem na Hamás.

Ve Francii vrcholí velmi krátká kampaň před předčasnými parlamentními volbami. Jejich první kolo se uskuteční už v neděli 30. června, pravděpodobné druhé kolo o týden později. Průzkumům se zhruba 36 procenty hlasů vévodí Národní sdružení, druhá je se zhruba 28 procenty koalice levicových stran. Macronův vládní tábor je až na třetím místě se zhruba 20 procenty.