Plán B odsouzené Le Penové. Bardella připustil, že ji může zastoupit ve volbách

Le Penová se proti rozsudku odvolala a slíbila, že si „nenechá ukrást prezidentský úřad“. Navzdory soudnímu rozhodnutí je stále na čele průzkumů, v prvním kole by ji volilo 36 procent respondentů, podobně by na tom byl i Bardella. Největším soupeřem jim je někdejší premiér a současný starosta přístavu Le Havre Édouard Philippe.

I vzhledem k sondážím Bardella ve víkendovém rozhovoru pro list Le Parisien naznačil, že jeho kandidatura je stále pravděpodobnější. „Marine Le Penová je mou jasnou kandidátkou, pokud jí zabrání v usilování o prezidentský úřad, předpokládám, že já budu rovněž její první volbou. Nemůže to být jasnější,“ uvedl devětadvacetiletý politik.

Neznamená to však, že by Národní sdružení přestalo bojovat za očištění jména své nejznámější členky. „Uděláme všechno pro to, abychom prokázali její i naši nevinu,“ ubezpečil.

Pro Le Penovou je rok 2027 zřejmě poslední možností na prezidentskou kandidaturu. O Elysejský palác neúspěšně usilovala už třikrát, v roce 2017 a 2022 skončila vždy druhá za současným prezidentem Emmanuelem Macronem, v průběhu let se její preference i volební výsledky zlepšovaly.

Předsednictví Národního sdružení předala Le Penová svému chráněnci Bardellovi v roce 2022. Tehdy na stranickém sjezdu přislíbila, že pokud se v budoucnu stane prezidentkou, jmenuje mladého politika svým premiérem. Bardella nejznámější tvář francouzské krajní pravice dlouhodobě podporuje a nic na tom nezměnil ani březnový verdikt soudu.

„Jordan je naším skvělým nástrojem, doufám jen, že ho nebudeme muset použít příliš brzo,“ prohlásila svého času Le Penová. Bardella jí lichotky často oplácí. „Když je pod útokem Marine, útočí tím i na mne. Budeme dál spolupracovat v zájmu našeho hnutí, myšlenek a celé politické rodiny,“ dodal předseda Národního sdružení v rozhovoru pro francouzský list.