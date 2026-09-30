Le Penová má problém. Obvinění Bardelly z antisemitismu leptá vlídnou tvář strany

Národní sdružení bylo v úterý ve velmi bojovné náladě. Bardella a Le Penová, oficiální předseda strany a její faktická vládkyně, měli pro svět jasnou zprávu: jsme připraveni postavit se jakýmkoliv našim nepřátelům.
„Vidíme začátek totální války. Pokus destabilizovat prezidentskou kampaň,“ hřímal jednatřicetiletý Bardella. Jeho poručnice slíbila „protiútok“. „Naši oponenti udělají absolutně cokoliv, včetně těch nejodpornějších věcí, aby se pokusili zbrzdit tento rozmach,“ řekla Le Penová s odkazem na nadcházející prezidentské volby v příštím roce, ve kterých je favoritkou.
Co vyvolalo takhle ostrou rétoriku, vyhrocenou i na poměry strany neštítící se tvrdých výroků na adresu svých oponentů? Obvinění Bardelly z antisemitismu. Francouzský investigativní portál Mediapart přinesl jeho údajné výroky z doby, kdy mu bylo 17 až 18 let.
Le Penová několik lidí spojených s Bardellou odsunula na vedlejší kolej nebo dokonce vyloučila. Bardellu samotného nepozvala, aby vystoupil na nedávném parlamentním setkání Národního sdružení.