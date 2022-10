Můžeme přece dělat chyby. Obama kritizuje cancel culture u demokratů

„Někdy si lidé prostě nechtějí připadat, že musejí chodit po špičkách, a chtějí pochopení, že v životě je občas chaos,“ řekl americký exprezident v podcastu Pod Save America. Některé demokraty označil za „mrzouty“, kteří ostatním kazí zábavu.

Poznamenal také, že ti, kteří jsou v nějaké funkci anebo o ni usilují, „musejí být schopní mluvit s kýmkoliv o svých společných zájmech“. „Myslím, že se do problémů dostáváme ve chvíli, kdy se snažíme nadhodit, že některé skupiny (obyvatelstva) jsou něco víc..., protože byly v minulosti častěji oběťmi, a že díky tomu mají nějaký jiný status než ostatní,“ naznačil.

„Pak plísníme lidi, pokud nepoužijí přesně tu správnou větu. Politika identity se stává hlavní optikou, přes kterou nazíráme své vlastní politické výzvy,“ dodal podle listu The Times s tím, že nikoho konkrétního nejmenoval ani nedal žádný bližší příklad. Zřejmě však odkazoval na demokraty s nejlevicovějšími názory ve straně.

Sám prý občas býval kritizován za to, že „se chová jako profesor“ a že byly chvíle, kdy jeho projev zněl ostatním jako „hatmatilka o nařízeních“. „A takto lidé neuvažují. Zajímá je – jak je politika vůbec relevantní k věcem, na kterých mi nejvíce záleží?“ dodal.

Obama své spolustraníky podpoří před volbami, které se uskuteční 8. listopadu, a rozhodnou o kontrole nad americkým Kongresem. Konkrétně se se ukáže v Michiganu, Georgii a Wisconsinu. Kandidáty do federálních a státních úřadů přijede podpořit 28. října do Atlanty a 29. října odjede do Detroitu a Milwaukee. Voličům například řekne, že demokraté jsou stranou, která chrání právo na potrat.

Hlavním tématem jeho vystoupení však bude to, že demokratům lze více důvěřovat, pokud jde o spravedlivé volby. Příští prezidentské klání je v USA naplánováno na rok 2024. „Těší se na to, že bude obhajovat kandidáty nahoře i ve spodní části volebních lístků, zejména v těch kláních a státech, které budou mít důsledky pro správu voleb v roce 2024,“ uvedla Obamova kancelář v prohlášení.

Trump naznačuje, že bude opět kandidovat

Republikánská strana zřejmě získá kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a možná i nad Senátem. Několik republikánů, kteří chtějí změnit způsob odevzdávání a sčítání hlasů, se také uchází o nejvyšší funkce volebních správců ve svých státech.

Bývalý prezident Donald Trump současně pořádá předvolební akce na podporu republikánů. Na mítincích zaznívají jeho projevy, v nichž opakovaně naznačil, že by se v roce 2024 mohl znovu ucházet o prezidentský úřad. Trump nepravdivě tvrdí, že prezidentské klání v roce 2020 prohrál s demokratem Joem Bidenem kvůli rozsáhlým volebním podvodům.

Republikáni, kteří podporují Trumpova falešná tvrzení, se stali kandidáty své strany na nejvýše postavené volební úředníky právě ve státech, které by mohly za dva roky hrát rozhodující roli. Republikáni Jim Marchant z Nevady a Mark Finchem z Arizony chtějí například omezit nebo zrušit předčasné hlasování, korespondenční hlasování a volební schránky. Nepodloženě tvrdí, že tyto způsoby hlasování vedou k podvodům.

Existují obavy, že zvolení některých krajně pravicových kandidátů by mohlo ohrozit integritu příštích prezidentských voleb. Mimo jiné tím, by někteří z nich mohli pomoci Trumpovi – pokud se rozhodne znovu kandidovat – nebo jinému podobně smýšlejícímu republikánovi zvrátit výsledky.

Obama uvedl, že demokraté možná nebudou moci věřit tomu, že americké soudy zajistí spravedlivé volby. Podle něj je potřeba, aby demokraté zastávali vysoce postavené funkce ve státech s těsnými výsledky a zajistili, že výsledky voleb budou respektovány.

„Protože se může ukázat, že v těsných prezidentských volbách v určitém okamžiku může být potvrzení voleb v klíčovém rozhodujícím státě sporné. A bude opravdu důležité, abychom tam měli lidi, kteří to udělají férově,“ řekl bývalý prezident.