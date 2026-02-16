Mimozemšťané jsou, ale já je neviděl, řekl Obama. Promluvil o Oblasti 51

Bývalý americký prezident Barack Obama uvedl, že nemá k dispozici žádné důkazy o tom, že by mimozemšťané navázali kontakt se Zemí. Upřesňující vyjádření zveřejnil na sociální síti Instagram několik hodin poté, co vzbudil pozornost svým výrokem o existenci mimozemšťanů. Obama to řekl v rozhovoru s podcasterem Brianem Tylerem Cohenem, který byl zveřejněn v sobotu.
Barack Obama v rozhovoru s podcasterem Brianem Tylerem Cohenem (15. února 2026)

Barack Obama v rozhovoru s podcasterem Brianem Tylerem Cohenem (15. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Barack Obama v rozhovoru s podcasterem Brianem Tylerem Cohenem (15. února 2026)
Oblast 51. Terč stoupenců konspirací, těch, co věří v UFO.
Tajuplná Oblast 51. Jestli někde na Zemi jsou mimozemšťané, pak musejí být v...
Barack Obama v rozhovoru s podcasterem Brianem Tylerem Cohenem (15. února 2026)
32 fotografií

Obama v části podcastu, kdy mu Cohen pokládal rychle po sobě jdoucí otázky, řekl, že mimozemský život existuje. „Existují mimozemšťané?“ zeptal se demokratického politika podcaster. „Existují, ale já jsem je ještě neviděl,“ odvětil Obama.

„Nejsou drženi v Oblasti 51. Není tam žádné podzemní zařízení, pokud nedošlo k obrovskému spiknutí a neutajili to před prezidentem Spojených států,“ dodala bývalá hlava státu s odkazem na proslulou tajnou leteckou základnu Oblast 51 v Nevadě.

Chybí mu slušnost, odsoudil Obama Trumpem sdílené „opičí“ video

Stoupenci konspiračních teorií tvrdí, že americká armáda na základně Oblast 51 skrývá mrtvá těla mimozemšťanů a trosky havarovaných kosmických lodí. Podle Pentagonu slouží k testům špionážních letadel a výcviku personálu, fantaskní scénáře ale přiživuje například to, že její existence byla odtajněna až v roce 2013.

Obamův výrok upoutal pozornost médií, což exprezidenta přimělo jej upřesnit. „Snažil jsem se zachovat ducha rychlého kola (otázek), ale jelikož to vzbudilo pozornost, rád bych to objasnil. Vesmír je tak obrovský, že statisticky je velká šance, že tam venku existuje život. Ale vzdálenost mezi slunečními soustavami jsou tak velké, že šance, že nás navštívili mimozemšťané, je malá,“ napsal Obama. Dodal, že během svého funkčního období v Bílém domě neviděl důkazy o tom, že by mimozemšťané s lidmi navázali kontakt.

barackobama

I was trying to stick with the spirit of the speed round, but since it’s gotten attention let me clarify. Statistically, the universe is so vast that the odds are good there’s life out there. But the distances between solar systems are so great that the chances we’ve been visited by aliens is low, and I saw no evidence during my presidency that extraterrestrials have made contact with us. Really!

15. února 2026 v 23:59, příspěvek archivován: 16. února 2026 v 12:19
oblíbit odpovědět uložit

V roce 2019 se na Facebooku objevila událost s názvem „Vtrhněme do Oblasti 51, nemohou nás všechny zastavit“, ke které se přihlásily přes dva miliony nadšenců, kteří chtěli do vojenského objektu proniknout a získat tam důkazy o údajném mimozemském životě. Student, který událost na facebooku založil uvedl, že jeho úmyslem byla pouze recese.

Do „zóny mimozemšťanů“ přišlo sto lidí, dva byli u bran Oblasti 51 zadrženi

K základně se 20. září toho roku nakonec dostavilo přibližně 150 lidí a nikdo z nich do ní nepronikl. Tamní úřady zadržely jednu ženu, která se pokusila podlézt bránu, a muže, jenž se odpojil od skupinky a močil opodál. Nedaleko základny se zároveň konaly hudební festivaly, kterých se zúčastnilo přibližně 1500 lidí.

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) v roce 2013 existenci Oblasti 51 oficiálně připustila. Potvrdila, že oblast sloužila například k testování špionážních letounů U-2 a Oxcart během studené války. O mimozemšťanech se CIA nezmínila.

Oblast 51

Oblast 51

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

