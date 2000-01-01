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Replika Oválné pracovny, basketbalové hřiště, čítárna i venkovní areál s grily. Na to vše láká dlouho očekávané centrum Baracka Obamy v Chicagu, které se otevře návštěvníkům 19. června. Už nyní do něj ale můžete nahlédnout skrze výběr fotografií.
Autor: AP
Součástí komplexu je například čítárna. Návštěvníci si zde mohou zalistovat knihami, které vybrali manželé Obamovi. Jsou zde i dvě křesílka, podobná má dle svých slov Obama doma.
Autor: AP
Centrum láká také na basketbalové hřiště. Podle 44. prezidenta Spojených států má sport „sílu spojovat, i když je země rozdělená“.
Autor: Reuters
V centru v Chicagu se nachází rovněž replika Oválné pracovny, tak jak vypadala za úřadování Baracka Obamy. Američtí prezidenti si kancelář mění podle svého vkusu.
Autor: AP
Jedna z expozic se soustředí na první prezidentskou kampaň z roku 2008, kterou provázelo heslo „Yes We Can“.
Autor: Reuters
Sbírka obsahuje rovněž slavnostní róby bývalé první dámy USA Michelle Obamové. Ta vynesla šaty od Versace, Toma Forda nebo Alexandera McQueena.
Autor: AP
Muzeum se soustředí i na vlivná občanská hnutí, která formovala názory prezidentského páru.
Autor: Reuters
Vrchol budovy tvoří úryvek z Barackova projevu „You Are America“, který pronesl v roce 2015 při příležitosti 50. výročí protestů proti rasové segregaci v Alabamě. Aktivisté tam v roce 1965 uspořádali protestní pochody, aby černošskému obyvatelstvu zajistili volební právo.
Autor: Reuters
V nejvyšším patře se nachází zdarma přístupné vyhlídkové místo, které nabízí pohledy na jižní část Chicaga.
Autor: Reuters
Centrum místo Národního archivu spravuje Obamova nadace, která plánuje zpřístupnit miliony digitalizovaných dokumentů.
Autor: AP
V komplexu se nachází rovněž socha prezidentského páru, který je s Chicagem spjatý. Michelle Obamová se ve městě narodila a vyrůstala, její manžel v největším městě státu Illinois započal svou politickou kariéru.
Autor: AP
Ročně by centrum mohlo navštívit až 700 tisíc lidí, což by mohlo pomoci ekonomice města.
Autor: Reuters
Náklady na výstavbu se nakonec vyšplhaly na zhruba 850 milionů dolarů (19,5 miliardy korun), dle plánů se původně měly pohybovat okolo 300 až 350 milionů dolarů.
Autor: Reuters
Současný prezident Donald Trump už dříve označil projekt za „katastrofu“ s odkazem mimo jiné na překročenou plánovanou částku. Uvedl, že on sám umí dodržet rozpočet i harmonogram. Mluvčí Obamovy nadace se proti jeho slovům tehdy ohradil.
Autor: Reuters