Oválná pracovna i hřiště. Nahlédněte do Obamova centra, Trump ho označil za „katastrofu“

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Obama konečně otevře svou knihovnu, pyšní se řadou „nej“ i hřištěm na basket
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Obama konečně otevře svou knihovnu, pyšní se řadou „nej“ i hřištěm na basket
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Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...
Na silnici I/125 u Kolína došlo v pátek večer k vážné dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, probíhá také vyprošťování zraněných.
V pátečních večerních hodinách uzavřela nehoda dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu. Osobní vozidlo havarovalo po 19. hodině na mokré silnici. Podle prvotních informací policie...
Španělská policie oznámila zadržení muže, jenž do země dovážel z České republiky zbraně, které místní úřady považují za nezákonné. Uvedly to v pátek agentury EFE a EuropaPress. Dotyčný pak zbraně,...
Ruský prezident Vladimir Putin v pátek prohlásil, že zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Uvedl to v reakci na otevřený dopis ukrajinského lídra. Putin...
Arméni poprvé po ztrátě Náhorního Karabachu míří k volbám. Sleduje je celý svět včetně Ruska, které se z posledních sil snaží malou zakavkazskou zemi odradit od cesty na Západ. „Evropa potřebuje...
Peking v posledních týdnech upevňuje kontrolu nad svými technologiemi a průmyslovými kapacitami. Důkazem jsou nová pravidla, podle nichž budou muset čínské společnosti před některými zahraničními...
Ve věku 72 let zemřel britský herec Anthony Head, kterého si diváci po celém světě pamatují především jako Ruperta Gilese ze seriálu Buffy, přemožitelka upírů nebo jako Ruperta Manniona v komediálním...
Rodina zesnulého českého miliardáře Petra Kellnera v žalobě vytýká společnosti Tordrillo Mountain Lodge (TML), že v roce 2021 kvůli několika pochybením zavinila havárii helikoptéry N351 a následné...
Dva lehce zraněné si v pátek na severu Slovenska vyžádala nehoda, při které lokomotiva nákladního dopravce zezadu narazila do osobního vlaku. Informoval o tom osobní vlakový dopravce ZSSK. Některá...
Pivo vaříme z vlastního sladu a udržujeme jeho chuť díky tradičním postupům. Tohle může plzeňský pivovar říkat díky sládkovi Ivu Hlaváčkovi. Jeden z nejuznávanějších sládků a pivovarníků plzeňského...
Lékař z USA, který je po kontaktu s nakaženým ebolou v Kongu izolován ve Fakultní nemocnici Bulovka, je nadále bez příznaků. Na dotaz ČTK to v pátek uvedla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová....
Poklidné rybaření za svitu měsíce se změnilo v boj o holý život. Dvojice chlapců na Děčínsku stanovala u jezera, když vtom jeden z nich náhle zkolaboval. Ve vypjaté situaci dokázal druhý hoch...