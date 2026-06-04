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Oválná pracovna i hřiště. Nahlédněte do Obamova centra, Trump ho označil za „katastrofu“

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  12:15
Replika Oválné pracovny, basketbalové hřiště, čítárna i venkovní areál s grily. Na to vše láká dlouho očekávané centrum Baracka Obamy v Chicagu, které se otevře návštěvníkům 19. června a které současný americký prezident Donald Trump dříve označil mimo jiné kvůli překročeným nákladům za „katastrofu“. Už nyní do něj můžete nahlédnout skrze výběr fotografií.
Součástí Obamova centra v americkém Chicagu je i čítárna. (28. května 2026) Návštěvníci prezidentovy čítárny v Obamově centru v Chicagu si mohou přečíst... Návštěvníci v Obamově centru v Chicagu mohou zavítat i prezidentovu čítárnu.... Součástí prezidentského centra Baracka Obamy je i basketbalové hřiště. (28.... Prezidentské centrum Baracka Obamy tvoří knihovna, muzeum, kanceláře Obamovy... Prezidentské centrum Baracka Obamy tvoří knihovna, muzeum, kanceláře Obamovy... Prezidentské centrum Baracka Obamy tvoří knihovna, muzeum, kanceláře Obamovy... Prezidentské centrum Baracka Obamy tvoří knihovna, muzeum, kanceláře Obamovy... Prezidentské centrum Baracka Obamy tvoří knihovna, muzeum, kanceláře Obamovy... Prezidentské centrum Baracka Obamy tvoří knihovna, muzeum, kanceláře Obamovy... Prezidentské centrum Baracka Obamy tvoří knihovna, muzeum, kanceláře Obamovy... Prezidentské centrum Baracka Obamy tvoří knihovna, muzeum, kanceláře Obamovy...

Obama konečně otevře svou knihovnu, pyšní se řadou „nej“ i hřištěm na basket

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