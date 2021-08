Jak šel s Obamou čas. Bývalému prezidentovi USA je 4. srpna 60. Americký právník a demokratický politik se zapsal do dějin jako první afroamerický prezident USA či jako nositel Nobelovy ceny za mír. Do Bílého domu poprvé usedl 20. ledna 2009 poté, co ve volbách v listopadu 2008 zvítězil s heslem o "naději a změně".

Autor: Profimedia.cz