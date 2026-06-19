Obama slavnostně otevřel své centrum, přišli i exprezidenti. Trumpa nepozvali

Na slavnosti vystoupili hudebníky jako Bono, John Legend, Bruce Springsteen či Stevie Wonder.
„Věřím, že toto středisko bude sloužit jako potvrzení toho, jak mimořádná a vzácná naše demokracie je, a jako připomínka, čeho můžeme dosáhnout, když jako občané přijmeme sdílenou odpovědnost,“ řekl Obama.
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Oválná pracovna i hřiště. Nahlédněte do Obamova centra, Trump ho označil za „katastrofu“
Dominantou projektu je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk, kde sídlí muzeum vystavující předměty spojené s Obamovým úřadováním v Bílém domě. Jedním z lákadel muzea je replika Oválné pracovny z Obamova funkčního období.
Do muzea se bude platit vstup. Volně přístupné veřejné prostory rozlehlého areálu, který se rozkládá na osmi hektarech, ale nabídnou další atrakce – novou pobočku chicagské městské knihovny, basketbalové hřiště nebo piknikovou zónu s grily.
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Obama konečně otevře svou knihovnu, pyšní se řadou „nej“ i hřištěm na basket
Zdarma je také panoramatická vyhlídka na město a jezero Michigan z posledního patra Obamalisku. Veřejnost může do areálu od pátku.
Prezident Donald Trump na sebe upoutal pozornost jednak svou fyzickou nepřítomností, jednak tím, že ho žádný z řečníků ani účinkujících nezmínil. Trump v únoru v příspěvku na sociálních sítích označil toto centrum v hodnotě 850 milionů dolarů za „naprostou katastrofu“.
Práce na Prezidentském centru Baracka Obamy ve čtvrti South Side trvala více než deset let a výstavba stála 850 milionů dolarů (17,7 miliardy Kč). Jedná se o zdaleka nejdražší prezidentskou knihovnu v americké historii.
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4. června 2026