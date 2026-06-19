Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obama slavnostně otevřel své centrum, přišli i exprezidenti. Trumpa nepozvali

Autor: ,
  10:28
Někdejší americký prezident Barack Obama otevřel ve čtvrtek v Chicagu své prezidentské středisko. Bude připomínat odkaz první černošské hlavy Spojených států. Slavnostního otevření se zúčastnila trojice exprezidentů - demokraté Joe Biden a Bill Clinton a republikán George Bush mladší. A byla zde i bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová. Současný šéf Bílého domu Donald Trump pozvání nedostal.

Na slavnosti vystoupili hudebníky jako Bono, John Legend, Bruce Springsteen či Stevie Wonder.

Bývalý prezident Barack Obama promlouvá během slavnostního otevření Obamova prezidentského centra v Chicagu. (18. června 2026)
Prezidentské centrum Baracka Obamy tvoří knihovna, muzeum, kanceláře Obamovy nadace a řada volnočasových a rekreačních prostor. (28. května 2026)
Bývalý prezident George W. Bush (vpravo) na pódiu se členy skupiny The Roots během slavnostního otevření Obamova prezidentského centra. (18. června 2026)
Součástí Obamova centra v americkém Chicagu je i čítárna. (28. května 2026)
49 fotografií

„Věřím, že toto středisko bude sloužit jako potvrzení toho, jak mimořádná a vzácná naše demokracie je, a jako připomínka, čeho můžeme dosáhnout, když jako občané přijmeme sdílenou odpovědnost,“ řekl Obama.

Oválná pracovna i hřiště. Nahlédněte do Obamova centra, Trump ho označil za „katastrofu“

Dominantou projektu je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk, kde sídlí muzeum vystavující předměty spojené s Obamovým úřadováním v Bílém domě. Jedním z lákadel muzea je replika Oválné pracovny z Obamova funkčního období.

Do muzea se bude platit vstup. Volně přístupné veřejné prostory rozlehlého areálu, který se rozkládá na osmi hektarech, ale nabídnou další atrakce – novou pobočku chicagské městské knihovny, basketbalové hřiště nebo piknikovou zónu s grily.

Obama konečně otevře svou knihovnu, pyšní se řadou „nej“ i hřištěm na basket

Zdarma je také panoramatická vyhlídka na město a jezero Michigan z posledního patra Obamalisku. Veřejnost může do areálu od pátku.

Prezident Donald Trump na sebe upoutal pozornost jednak svou fyzickou nepřítomností, jednak tím, že ho žádný z řečníků ani účinkujících nezmínil. Trump v únoru v příspěvku na sociálních sítích označil toto centrum v hodnotě 850 milionů dolarů za „naprostou katastrofu“.

Práce na Prezidentském centru Baracka Obamy ve čtvrti South Side trvala více než deset let a výstavba stála 850 milionů dolarů (17,7 miliardy Kč). Jedná se o zdaleka nejdražší prezidentskou knihovnu v americké historii.

4. června 2026
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Na český trh míří Prima Sport. Televize získala vysílací licenci

TV Prima

Televize Prima získala licenci pro vlastní sportovní kanál s názvem Prima Sport. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) jí ji tento týden udělila pro terestrické i internetové vysílání.

19. června 2026

Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

Premiér Andrej Babiš (ANO) na zasedání vlády, která má mimo jiné projednat...

Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda na svém posledním zasedání v pondělí zrušila souhlas předchozího kabinetu s...

19. června 2026  10:26,  aktualizováno  10:59

„Trumpova“ draze opravená nádrž má další problém. Odlupuje se modrá hmota

Ze dna jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu se odlupuje vrstva barvy....

Trable s jezírkem u Lincolnova památníku ve Washingtonu stále nekončí. Nově se ze dna nákladně renovované nádrže začala odlupovat vrstva modré barvy. Nový nátěr byl přitom nejvýraznější součástí...

19. června 2026  10:43,  aktualizováno  10:53

Čínský velvyslanec v Česku předčasně skončil

Velvyslanec Čínské lidové republiky v Česku Feng Piao (2022)

Čínský velvyslanec Feng Piao ukončil svou misi v Česku. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas.cz, který prostudoval diplomatickou listinu ministerstva zahraničí. Za Fengova vedení se Čína v...

19. června 2026  10:53

VIP čekárny pro „kulichy“. Polskem otřásá kauza vypečeného doktora v porsche

Premium
Polský premiér Donald Tusk řeční v Sejmu (10. června 2026)

Polskem otřásla aféra mladého prominentního lékaře z varšavské nemocnice, který přišel k pohádkovému bohatství. Vše naznačuje, že falšoval pracovní výkazy. Dlouho mu to však procházelo, protože...

19. června 2026  10:47

Potápěči hledají muže, který chtěl v Pardubicích přeplavat Labe a už se nevynořil

Pátrací akce po muži v Pardubicích na Labi (19. června 2026)

Policisté dnes v Pardubicích na Labi pátrají po dvaatřicetiletém muži. Jeho kamarád ohlásil, že muž chtěl v noci přeplavat Labe, ale už se nevynořil. Na místě jsou i potápěči, policie to uvedla na...

19. června 2026  10:44

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

19. června 2026  10:42

Policie prověřuje osm lidí a sedm firem kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

Policie zasahovala na městském úřadě ve Svítkově kvůli podezření z manipulace s...

Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami na obvodě VI v Pardubicích. Zahájila trestní stíhání proti osmi lidem a sedmi firmám, uvedla v pátek na síti X.

19. června 2026  9:37,  aktualizováno  10:39

Řidič zůstal po čelní srážce uvězněný v autě, hasiči museli odstřihnout střechu

Čelní srážka dvou vozidel u Nýřan na Plzeňsku si vyžádala dva zraněné....

U Nýřan na Plzeňsku se ve čtvrtek odpoledne čelně srazila dvě protijedoucí vozidla. Oba řidiči skončili v nemocnici. Jednoho ze šoférů, který zůstal ve vraku uvězněný, museli hasiči vyprostit. Aby se...

19. června 2026  10:28

Obama slavnostně otevřel své centrum, přišli i exprezidenti. Trumpa nepozvali

Bývalý prezident Barack Obama promlouvá během slavnostního otevření Obamova...

Někdejší americký prezident Barack Obama otevřel ve čtvrtek v Chicagu své prezidentské středisko. Bude připomínat odkaz první černošské hlavy Spojených států. Slavnostního otevření se zúčastnila...

19. června 2026  10:28

Na D1 před Brnem se tvoří kolony. Silný provoz zahušťují fanoušci mířící na MotoGP

Na Masarykův okruh začínají od pátečního rána najíždět fanoušci MotoGP. (19....

MotoGP letos poprvé promlouvá i do běžného provozu. Kvůli víkendovému svátku motorsportu se na dálnici D1 tvoří kolony převážně mezi 172. až 196. kilometrem ve směru na Brno. Už tak hustý provoz...

19. června 2026  10:15,  aktualizováno  10:26

Otčíma zabil po hádce nožem na dort. Mladíka policisté ženou před soud

Vedoucí odboru obecné kriminality olomouckého policejního ředitelství Jan...

Policisté navrhli obžalovat devatenáctiletého muže z loňské vraždy v bytě na sídlišti v Hranicích na Přerovsku. Mladík tam v říjnu při oslavě po předchozí hádce nožem bodl čtyřiačtyřicetiletého...

19. června 2026  10:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×