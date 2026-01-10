Nouzový východ byl zamčený, pak jsem našel těla, řekl majitel vyhořelého baru

O výpovědi majitele baru Jacquese Morettiho, kterou poskytl vyšetřujícím orgánům, píše s odvoláním na RTS a zdroje vyšetřování web Blick a německý Bild.
Moretti podle webů řekl, že tu noc spěchal do baru Le Constellation. Na místě ale zjistil, že nouzový východ je zamčený. Otevřel tedy dveře zvenčí.
Za dveřmi pak objevil několik bezvládných těl. Dodal, že neví, proč byl nouzový východ zamčený. Věc je nyní předmětem samotného vyšetřování. Moretti podle RTS také uvedl, že osobně odstranil předchozí pěnové obležení a nahradil ho jiným, které později začalo hořet.
|
Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč
Majitele baru v pátek zatkla policie, soud ho poslal kvůli obavě z možného útěku do vazby.
Ještě před několika dny přitom policie tvrdila, že pro vazbu není důvod. Moretti a jeho žena Jessica už dříve vyjádřili lítost a slíbili, že budou s policií spolupracovat.
Novoroční požár švýcarského baru je jednou z největších tragédií ve švýcarské historii. Zemřelo 40 lidí, nejmladším obětem bylo 14 let.
Tento týden vyšlo najevo, že v baru od roku 2020 nebyly prováděny žádné pravidelné kontroly požární bezpečnosti.
|
„Pozor na pěnu.“ Číšník v baru varoval před zapálením stropu už v roce 2019
„Ačkoli bylo v roce 2025 v obci provedeno více než 1 400 požárních inspekcí, obecní rada zjistila, že tento bar v letech 2020 až 2025 pravidelnými inspekcemi neprošel,“ řekl v týdnu starosta.
Švýcarským médiím se také ozvali lidé, kteří na stejném místě slavili nový rok na přelomu let 2019/2020. I tehdy obsluha přinesla šampaňské, k nimž byly připevněné hořící svíčky. Podle svědků tehdy číšník volal, aby se s otevřeným ohněm nepřibližovalo ke stropu.