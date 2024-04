Pedofilův sen nebo Laciná děvka? Úřad si posvítí na nabídku zastrčeného baru

„Schyluje se k bitvě o svobodu slova,“ komentoval vyhrocenou situaci web The New Voice of Ukraine. A odkázal na expertku nevládní organizace Divchat (Dívky) Olhu Novakovou, která vyzvala ukrajinského ombudsmana, ale i ukrajinský úřad pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele i policii, aby jednali.

Lidi nejen na sítích pohoršily provokativní názvy koktejlů v charkovském podniku. „Bar reagoval v komentářích velmi agresivně a já si uvědomila, že není možné je zahrnout pouze stížnostmi a (negativní) veřejnou publicitou,“ řekla Olha webu Ukrajinská pravda.

Později pak na sítích upozornila, že ombudsman Dmytro Lubinec záležitost vyšetří.

Podnik na sebe upozornil kvůli provokativním názvům koktejlů, jako například Pedofilův sen, Znásilněná či Laciná děvka. Patří mezi ně například také Sadistka, Hluboké hrdlo, První sex nebo Vibrátor.

Kromě názvů vadí kritikům i „originální“ popisy drinků. Patří k nim například „sladký jako malá vagína“, „voňavý jako postel po sexu“, nebo „pomerančový, jako ‚kozy‘ vaší oblíbené modelky“.

Podle lidskoprávních aktivistů mohou názvy porušovat ukrajinský zákon o reklamě. Stížnosti se podle vyjádření baru týkaly i toho, že názvy se dotýkají obětí masakrů v Buči či Irpiňi.

V příspěvku na Instagramu si majitelé podniku postěžovali na přehnané reakce na názvy nápojů. „Proč jste události v Irpiňi nebo v Buči spojili s naším podnikem? Opravdu se stalo módou všude psát o Buči?“ uvedli.

Po interní kontrole se bar rozhodl změnit názvy dvou nápojů, a to Pedofilův sen a Znásilněná. Nabídl pak omluvu těm, kteří „mohli být opravdu uraženi“. Vedení však trvá na tom, že názvy ostatních nápojů zůstanou zachovány.