V mezeře v srdci Londýna se náhle zjevila socha, Banksy kritizuje nacionalismus

Socha znázorňuje muže v obleku, který kráčí vpřed z podstavce a nese vlajku zakrývající mu obličej.
Je to nejnovější přírůstek v sérii londýnských prací umělce, který je znám svými mediálně sledovanými a často kontroverzními díly po celém světě.
Zástupci Banksyho sdělili BBC, že socha byla instalována v časných ranních hodinách ve středu, než umělec ve čtvrtek odpoledne zveřejnil její video na svém účtu na Instagramu.
K umístění sochy na ceremoniálním ostrůvku na Waterloo Place Banksy řekl: „Byla tam taková malá mezera.“
„Jsme nadšeni, že můžeme ve Westminsteru vidět nejnovější sochu Banksyho, která je působivým doplňkem živé scény veřejného umění ve městě,“ uvedla v prohlášení městská rada.
Ve čtvrtek odpoledne bylo vidět, jak dodavatelé kolem díla staví bezpečnostní zábrany. „I když jsme podnikli první kroky k ochraně sochy, v tuto chvíli zůstane přístupná veřejnosti, aby si ji mohla prohlédnout a užít si ji,“ stojí v prohlášení
Reakce veřejnosti
Hned od středeční instalace socha zařala přitahovat davy. „U Banksyho jde o časově omezenou akci, protože se jedná o veřejné umění – nikdy nevíte, jak dlouho tam vydrží,“ řekl 23letý student Ollie Isaac.
Připojil se k desítkám lidí, kteří si sochu přišli prohlédnout. „Myslím, že je to geniální. Ten oblek přímo křičí ‚politik‘,“ dodal Isaac. Socha je podle něj reakcí na „znovuoživení nacionalismu ve světě i v této zemi“.
James Peak, tvůrce podcastové série BBC The Banksy Story, míní, že Británie má imperialistickou historii plnou převzetí a součástí toho je i druh extrémního nacionalismu, který Banksy naprosto nesnáší. „Provedl další fantastický kousek... a umístění je naprosto úchvatné,“ uvedl.
Každé Banksyho dílo je podle Peaka kampaň. „Je to brilantní komentář k namyšlenému muži u moci s vypnutou hrudí, kterému vlajka zcela zakrývá výhled, a proto se chystá spadnout z podstavce. Je to nádherně zachycený okamžik, jaký u sochy nikdy opravdu nezažijete,“ podotkl.
|
Pod Banksyho příspěvkem na Instagramu jeden komentátor napsal: „Líbí se mi, že se objeví, až uplyne dost času na to, aby se zapomnělo, a přijde v plné síle, aniž by si toho někdo všiml“.
„Jako dlouholetý sběratel Banksyho děl mě tohle opravdu dostalo. Má to energii velkého monumentu, ale myšlenka je brutálně jednoduchá: postava v obleku, které vlastní vlajka zakrývá výhled. Klasický Banksy. Zpočátku nenápadné, pak to už nejde přehlédnout,“ napsal další přispěvatel.
Další komentátoři interpretují sochu jako komentář k „slepému patriotismu“.
Není to poprvé, co Banksy v Londýně zanechal sochu. V roce 2004 bylo na Shaftesbury Avenue instalováno dílo „The Drinker“ (Piják), subverzivní variace na Rodinovu sochu „The Thinker“ (Myslitel), která však byla krátce nato odcizena.
V prosinci se v Bayswateru objevila nástěnná malba dvou dětí ležících na zemi. V září namaloval na komplexu Royal Courts of Justice scénu, na které leží na zemi demonstrant držící plakát pokropený krví, zatímco nad ním stojí soudce s kladívkem v ruce.
|
V roce 2024 Banksy v britské metropoli vytvořil zvířecí stezku s díly zahrnujícími kozu, slony, gorilu, opice, piraně, nosorožce a pelikány.
Díla byla vždy instalována, ať už na soukromém či veřejném majetku, tajně a později byla na jeho instagramovém účtu potvrzena jako jeho práce. Jsou široce interpretována jako politická prohlášení a často jsou odstraněna krátce po svém vzniku.