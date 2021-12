Srazí „jaderný“ SWIFT Rusko do kolen? Sankce mohou být kontraproduktivní

Ve snaze odradit Rusko od útoku na Ukrajinu hrozí Evropská unie a její partneři – Británie a Spojené státy – „masivními následky v podobě ekonomických sankcí“. Co to přesně bude obnášet, ale zatím nikdo neví. Ve hře je však prý i „jaderná možnost“, čímž se tentokrát nemyslí bomba v doslovném slova smyslu, nýbrž odstřihnutí Ruska od bankovního systému SWIFT. Co by takový krok znamenal? Jaké by měl následky? A je to vůbec možné?