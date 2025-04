Po autoritářce zbyla díra. V textilce světa se k moci sápou radikální islamisté

Minulý měsíc si bangladéšská děvčata chtěla ve městě Taraganj zahrát fotbalový zápas. Do hry jim však vstoupil imám místní mešity a prohlásil, že se „raději stane mučedníkem, než aby ten mač povolil“. Ženský fotbal podle něj přispívá k všeobecné „neslušnosti“. Hráčky už se převlékaly do dresů, když se dozvěděly, že se akce ruší.

„Viděla jsem mnoho aut, armádu i policii. Trochu se bojím, co se teď stane,“ popsala dvaadvacetiletá Taslima Aktarová, jež strávila čtyři hodiny v autobuse, aby si mohla zahrát. Podobný odpor vůči tomu, že coby žena běhá za míčem, prý ve své, většinově muslimské, zemi nikdy nezažila. Přes 90 procent obyvatel Bangladéše vyznává islám, země však dlouhá léta byla de facto sekulární.

Policisté, kteří ještě po revoluci z loňska chodí do práce, ve městě po zrušení zápasu navíc vyhlásili zákaz vycházení. Dívky si sice nakonec zahrály o pár týdnů později, ovšem pod pečlivým dohledem bezpečnostních složek. Pro jistotu si také hráčky musely pod kraťasy obléct punčochy. Imám s výhrůžkami nepřestal ani pak a organizátoři už podle listu The New York Times pochybují, že ještě budou znovu takto riskovat.

V jiném městě zase fundamentalisté donutili policisty, aby na svobodu pustili muže, který předtím obtěžoval ženu s nezahalenými vlasy. Když vyšel z cely, zasypali jej girlandami z květin. V metropoli Dháce pak demonstranti vyzvali současnou vládu, že by měla všem, kdo se dopustí urážky islámu, udělit trest smrti. Jinak se prý o spravedlivou popravu dotyčného postarají sami.

O pár dní později radikálové při svém pochodu městem volaly po vzniku muslimského chalífátu. Bangladéš přitom legitimní vládu má. Poté, co se protesty studentů proměnily v protivládní demonstrace a svrhly autoritářku Vadžídovou, nastoupil „bankéř chudých“ a nobelista Júnus se svým prozatímním kabinetem. Na konci letošního roku se mají navíc konat volby a zatím se nezdá, že by v nich islamisté měli zvítězit, píše NYT.

Největší islamistickou stranou v zemi je Džamát-e-Islamí. Ta doufá, že z pádu sekulárního režimu vytěží co nejvíc. „Pokud jde o chování a etiku, islám poskytuje morální zásady pro muže i ženy. V rámci těchto zásad se ženy mohou podílet na jakékoliv profesi – sportu, zpěvu, divadle, soudnictví, armádě či byrokracii,“ tvrdí generální tajemník partaje Mia Golam Parvár. Ideál islámského sociálního státu, který kombinuje náboženství a politiku, vidí v současném Turecku.

To je také už od roku 1923 oficiálně sekulární zemí, ovšem pod vedením prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana se v posledních dvou dekádách od idejí tureckého otce zakladatele Mustafy Kemala Atatürka výrazně vzdálilo a před právním státem bez vlivu náboženství začalo dávat přednost politické podpoře muslimských hodnot.

Podle NYT to, co se nyní děje v Bangladéši, navíc jen kopíruje dění v regionu. Afghánistán po odchodu Američanů ovládli fundamentalisté z Tálibánu a především ženám neustále odebírají další a další práva. V Pákistánu si extremisté už léta násilím berou to, co zrovna chtějí. A v Indii pro změnu hinduističtí radikálové ve vládě mohou za to, že ideály sekulární demokracie umírají. Barma má zase své zkušenosti buddhistickými radikály, kteří brojí k boji proti muslimům.

Slabý premiér a pracující ženy

Bangladéš, kterému se pro množství továren šijících oblečení pro západní oděvní značky přezdívá „textilka světa“, tak čeká souboj o to, jak dlouho jeho 175 milionům obyvatel vydrží nově nabyté svobody. Čtyřiaosmdesátiletému premiérovi kritici vyčítají, že se extremistickým skupinám neumí postavit, že je slabý či že se utopil v záplavě demokratizačních reforem a neumí jasně popsat svou vizi.

Dočasný vůdce však balancuje na hraně. Po patnácti letech autoritářského režimu totiž musí chránit svobodu slova i právo protestovat, což silám udusaným pod povrch ovšem umožňuje probublat znovu na povrch. Nyní jeho vláda píše novou ústavu, která zřejmě ještě víc zdůrazní pluralismus a náboženskou svobodu.

Vadžídová přitom v minulosti vůči islámu vedla dvojí politiku. Za její vlády v zemi vyrostly stovky nových mešit, jakoukoliv politickou hrozbu ze strany islamistických stran a skupin však tvrdě potlačila. Poté, co ji Bangladéšané svrhli, uprchla do Indie. A mladé dívky a ženy, které loni po boku svých spolužáků protestovaly proti neoblíbené vůdkyni, se nyní začínají obávat, jak by jejich vlast mohla také vypadat.

„Byly jsme v čele protestů. Chránily jsme naše bratry na ulici,“ říká devětadvacetiletá socioložka Tasnim Afroz Emiová. „Teď po pěti šesti měsících se to úplně obrátilo,“ dodává. Mezi těmi, kteří doufají, že fundamentalistický režim nemá v Bangladéši tradici, se nicméně ozývají hlasy poukazující na ekonomické dopady případného omezování žen.

Zhruba 37 procent Bangladéšanek totiž nyní pracuje, což je ve srovnání s ostatními zeměmi na jihovýchodě Asie vysoký podíl. Snahy vyhnat je zpátky k plotně by tak mohly narazit na odpor.